ZUS: aktywowano bony turystyczne na kwotę ponad 2 mld zł

Do tej pory 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Z bonu skorzystali już opiekunowie ponad 3,5 mln dzieci - dodała.

ZUS podał, że płatności bonami turystycznymi przyjmuje ponad 27 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne na terenie Polski.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Szefowa ZUS przypomniała, że 1 sierpnia minie rok, od kiedy rodzice i inni opiekunowie mogą korzystać z Polskiego Bonu Turystycznego.

"Do dziś skorzystali z niego opiekunowie ponad 3,5 miliona dzieci. Już 2,4 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na kwotę 2,1 mld złotych. Jednocześnie zarejestrowaliśmy 1,3 mln płatności na kwotę ponad 930 mln złotych" - przekazała prof. Uścińska.

"To pokazuje, że zautomatyzowana i zelektronizowana formuła programu z aktywacją na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz płatnością za pomocą kodu otrzymywanego w SMS sprawdziła się. Rodzicie nie mają problemu z wykorzystaniem bonu" - dodała prezes Zakładu.

Podkreśliła, że realizacja tego świadczenia odbywa się na PUE ZUS. "Od 1 sierpnia 2020 r. rodzic dziecka do 18. roku życia może aktywować bon na PUE ZUS. Wystarczy, że po wejściu na naszą platformę uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji rodzic otrzymuje specjalny kod, który należy pokazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS" - wskazała prezes ZUS.

Profil na PUE ZUS można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na stronie internetowej ZUS. Jest tam także dostępny film pokazujący jak założyć profil na PUE. Pomocą służą również pracownicy Zakładu. W tym celu działa specjalna infolinia ZUS (22 11 22 111).

Zgodnie z przepisami z bonu turystycznego mogą skorzystać opiekunowie dzieci, którym przyznano świadczenie z programu "Rodzina 500 plus".

ZUS ma ustawowy dostęp do bazy danych tych osób. Ważne jest, aby o bon starały się te same osoby, które wnioskowały o 500 plus. Wówczas wygenerowanie bonu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) odbędzie się automatycznie i natychmiastowo. W razie ewentualnych problemów z weryfikacją uprawnień do bonu przez system - organem wydającym decyzje o przyznaniu lub odmowie prawa do bonu jest Polska Organizacja Turystyczna.

