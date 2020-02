ZUS: do 2 marca przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do "małego ZUS"

Doradcy płatnika oraz możliwość skorzystania ze specjalnej infolinii – to udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące "małego ZUS" – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 2 marca mija termin na zgłoszenie się do programu.

Jak podkreślił rzecznik ZUS Paweł Żebrowski, poniedziałek 2 marca to "ostatni dzwonek" na zgłoszenie się do "małego ZUS". Poinformował, że w ten dzień sale obsługi klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą otwarte dłużej - do 18.00. Przedsiębiorcy, którzy poszukują informacji na temat ulgi, mogą skorzystać z Centrum Obsługi Telefonicznej (tel. 22-560-16-00). Pod koniec stycznia ZUS uruchomił specjalną linię dla takich klientów.

Rzecznik przekazał, że w oddziałach ZUS na przedsiębiorców czekają również doradcy płatników składek. Wyjaśnią oni m.in., kto może skorzystać z "małego ZUS", jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi i jakie dokumenty złożyć.

"Klienci chętnie korzystają zarówno z infolinii, jak i z porad doradców, którzy od stycznia obsłużyli już ponad 58 tys. osób. Notowaliśmy dni, kiedy w sprawie +małego ZUS+ dziennie dzwoniło do nas nawet 1500 osób" - podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W lutym weszły w życie zmiany w "małym ZUS" dla przedsiębiorców. Przed zmianami z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. złotych. Od początku lutego kwota ta wzrosła do 120 tys.

Z danych ZUS wynika, że od lutego do "małego ZUS" zgłosiło się już ponad 82 tys. przedsiębiorców, a od 2019 roku ponad 240 tys.

Przedsiębiorca, który chce od lutego korzystać z "małego ZUS" i spełnia warunki do ulgi, powinien zgłosić się maksymalnie do 2 marca. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla "małego ZUS": 05 90 albo 05 92).

W nieco innej sytuacji są przedsiębiorcy, którzy już od stycznia 2020 r. korzystają z "małego ZUS" na dotychczasowych zasadach i chcą kontynuować opłacać niższe składki. Oni nie muszą się przerejestrowywać.

Wszyscy, którzy korzystali z "małego ZUS" w lutym, muszą złożyć na początku marca dokumenty rozliczeniowe za luty, w których przekażą informację o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania działalności gospodarczej.