ZUS: duże zainteresowanie infolinią ws. bonu turystycznego

ZUS uruchomił w piątek specjalną, całodobową infolinię, gdzie można uzyskać informacje nt. Polskiego Bonu Turystycznego. Jak podał Zakład, w ciągu czterech pierwszych godzin konsultanci odebrali ponad 1 tys. telefonów pod numer 22 11 22 111.

"Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu" - podkreśliła cytowana w komunikacie ZUS prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska.

Pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl."Zadaniem bonu turystycznego jest wsparcie rodzin z dziećmi do 18. roku życia, w sytuacji osłabienia kondycji ich budżetów domowych przez pandemię COVID-19. Szczególne wsparcie otrzymają rodziny z dziećmi z niepełnosprawnością. Projekt ten przeprowadzaliśmy w bezprecedensowych warunkach pandemii koronawirusa. Dlatego tak ważna jest jasna instrukcja i pełna informacja nt. bonu turystycznego, tak dla beneficjentów, jak i dla przedsiębiorców turystycznych" - wskazała cytowana w komunikacie ZUS wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.Z kolei szefowa MRPiPS Marlena Maląg wskazała, że "Polski Bon Turystyczny to nie tylko wsparcie dla rodzin z dziećmi, które chcą udać się na wakacje. To również wzmocnienie polskiej gospodarki, poprzez wspieranie branży turystycznej. To taka forma solidarności w trudnym okresie. Dzięki temu wsparciu dzieci poznają uroki naszego kraju a organizatorzy wypoczynku odzyskają turystów".ZUS przypomina, że obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil na PUE ZUS. Można go założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej.