ZUS: Można już wnioskować o zwolnienie z opłacania składek

Od środy można wnioskować o zwolnienie z opłacania składek za listopad w ramach najnowszej tarczy antykryzysowej 6.0. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już pierwsze wnioski o pomoc.

O zwolnienie z opłacania składek stara się ponad 600 przedsiębiorców. Z kolei o dodatkowe świadczenie postojowe wpłynęło ok. 500 wniosków.

"Zrobimy wszystko, aby pomoc trafiła do przedsiębiorców jak najszybciej. Pierwsze wypłaty trafią do wnioskujących już pod koniec pierwszego tygodnia przyszłego roku. Z szacunków wynika, że ze zwolnienia z opłacania składek może skorzystać kilkaset tysięcy firm" - poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wszystkie wnioski o postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z tarczy antykryzysowej 6.0, konkretnych kodach PKD, które skorzystają z pomocy i terminach składania wniosków są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Od 30 grudnia przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD (m.in. chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów) uzyskali prawo do zwolnienia ze składek za listopad. ZUS przypomina, że jednym z warunków jest spadek przychodu o co najmniej 40 proc. w listopadzie br. w porównaniu z sytuacją w listopadzie ubiegłego roku.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski od 30 grudnia do końca stycznia 2021 r. A do końca 2020 roku muszą pamiętać o obowiązku dostarczenia do ZUS dokumentów rozliczeniowych za listopad br.

Tarcza 6.0 zwalnia też dodatkowe branże ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

We wszystkich tych przypadkach zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub pokryć nią kolejne składki.

Więcej przedsiębiorców skorzysta z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o co najmniej 75 proc. w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Przedsiębiorcy z tych branż już mogą składać wnioski (od 16 grudnia).

30 grudnia ZUS zaczął też przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według PKD działalności wymienionego w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe postojowe będzie im przysługiwało jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku br. albo listopadzie br. o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w tym samym miesiącu sprzed roku.

Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów). Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia 2021 r.