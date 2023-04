ZUS: ok. 3,5 mln osób otrzyma trzynastki przed Wielkanocą

Trzynasta emerytura trafi przed Wielkanocą w sumie do około 3,5 miliona seniorów – przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. ZUS wypłaca trzynastki automatycznie wraz z kwietniową emeryturą lub rentą.

"Trzynasta emerytura przysługuje w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2023 r. to 1588,44 zł brutto" - przypomniała szefowa ZUS.

Jak dodała, aby otrzymać to świadczenie, nie trzeba składać żadnego wniosku, ZUS zrobi to automatycznie. Harmonogram wypłat trzynastych emerytur to: 1 kwietnia (wypłata 31 marca), 5 kwietnia, 6 kwietnia, 10 kwietnia, 15 kwietnia, 20 kwietnia, 25 kwietnia.

"Oznacza to, że trzynasta emerytura trafi przed Wielkanocą w sumie do około 3,5 miliona seniorów. Jest to istotne wsparcie dla emerytów i rencistów" - podkreśliła prof. Uścińska.

ZUS wypłaca trzynastki z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności świadczenia wypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy (tak jest w przypadku 10 kwietnia), to ZUS wypłaci je przed tym dniem wolnym.

Prezes ZUS przypomniała, że ponad 10 mln rencistów i emerytów otrzymało już zwaloryzowane świadczenia.

Od 1 marca emerytury i renty wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto.

Osoby, których świadczenie wynosiło na przykład 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymują 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł. Emerytura w wysokości 2000 zł wzrosła o 296 zł do kwoty 2296 zł, co oznacza dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostają 3444 zł (wzrost o 444 zł). Przełoży się to na 5328 zł podwyżki w skali roku.

Dzięki waloryzacji do kwoty 1588,44 zł brutto wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna. Natomiast minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wynosi 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.

