ZUS: ok. 3 mln Polaków aktywowało bony turystyczne na 2,6 mld zł

Blisko 3 mln Polaków aktywowało już bony turystyczne o wartości 2,6 mld zł - przekazał w piątek PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodano, że płatności bonem można realizować u 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego.

Bon turystyczny, którym można zapłacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce, jak też za wycieczki jednodniowe nie obejmujące noclegu, jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

"Prawie 3 mln Polaków aktywowało już bony turystyczne na kwotę około 2,6 mld zł. Jednocześnie ZUS przekazał podmiotom turystycznym płatności bonem na łączną kwotę 1,7 mld zł. Wykorzystanie bonu znacznie przyspieszyło w okresie wakacyjnym" - przekazała, cytowana w piątkowym komunikacie, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska.

Jak wskazał ZUS, płatności bonami turystycznymi przyjmuje obecnie 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce.

Świadczenie w formie bonu turystycznego, jak przypomniano, jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje.

Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.

Realizacja tego świadczenia odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon może aktywować rodzic dziecka do 18. roku życia. Po wejściu na PUE ZUS musi uzupełnić swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji rodzic otrzymuje specjalny kod, który należy przekazać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność będzie potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS.

Profil na PUE ZUS można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej. W razie ewentualnych problemów z weryfikacją uprawnień do bonu przez system - organem wydającym decyzje o przyznaniu lub odmowie prawa do bonu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl