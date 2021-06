ZUS: ruszają Centra Obsługi Wniosków o Ulgi

W całym kraju ruszają Centra Obsługi Wniosków o Ulgę (CUL), w których będą obsługiwane wnioski o udzielenie ulgi na należności z tytułu składek, nienależnie pobrane świadczenia oraz ulgi w postępowaniach egzekucyjnych - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Celem utworzenia Centrów jest podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych przez ZUS rozstrzygnięć. Odmiejscowienie obsługi merytorycznej tych spraw umożliwi automatyczny i losowy przydział wniosków do poszczególnych centrów i zapewniając jeszcze większą standaryzację i rozstrzygnięć poprzez eliminację możliwości rozpatrywania wniosków z terenu działania danego Oddziału ZUS" - wyjaśnił wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Jak dodał, wszystkie wnioski, które od 1 czerwca 2021 r. wpływają do ZUS są rozpatrywane w dziesięciu Centrach utworzonych w: Oddziałach ZUS w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Legnicy, Wałbrzychu, we Wrocławiu, Rybniku, Rzeszowie, Zabrzu oraz w I i II Oddziale w Łodzi.

Skompletowane przez doradców ds. ulg i umorzeń wnioski o udzielenie ulgi będą losowo przydzielane do CUL. Przydział ten będzie uwzględniał, m.in. obciążenie pracowników CUL.

"Nasi klienci w dalszym ciągu będą mogli składać wnioski o udzielenie ulgi w każdej placówce ZUS, w której do kontaktu z klientem zostali powołani doradcy ds. ulg i umorzeń. Do ich zadań należy wsparcie wnioskodawców na etapie kompletowania wniosku, a także pomoc przy wypełnieniu oświadczeń niezbędnych do rozpatrzenia wniosku" - podkreślił Jaroszek.

Po zebraniu wszystkich dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosku, sprawa zostanie przekazana do merytorycznego rozpatrzenia przez wyspecjalizowany zespół analityków CUL.

ZUS zwrócił uwagę, że pomoc udzielana w formie układu ratalnego stanowi dogodną formę spłaty, ponieważ od należności objętych tą ulgą, począwszy od dnia następnego po dniu złożenia wniosku nie nalicza się odsetek za zwłokę.

"W przypadku należności z tytułu składek w okresie tym ustalana jest natomiast opłata prolongacyjna stanowiąca 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Zawarcie układu ratalnego pozwala wnioskodawcy m.in. prowadzić dalej działalność działalności gospodarczą" - wskazał Zakład.

Zaletą rozłożenia zadłużenia na raty - jak dodano - jest również zawieszenie działań egzekucyjnych podejmowanych przez ZUS oraz możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Warunkiem udzielenia układu ratalnego jest wystąpienie do ZUS z wnioskiem oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do oceny sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Zakres dokumentów, które powinny zostać dołączone do wniosku jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju zobowiązania, prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

