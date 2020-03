ZUS: Trzynaste emerytury bez zmian

W przyszłym miesiącu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Trafią one do uprawnionych razem z kwietniową emeryturą lub rentą. ZUS i Poczta Polska zapewniają, że wszystkie świadczenia dotrą do uprawnionych na czas.

Trzynasta emerytura będzie wypłacona zgodnie z planem w kwietniu - zapewnia ZUS.

Wysokość dodatkowego świadczenia to 1200 zł brutto, czyli 981 zł netto.

Koszt tych świadczeń to 11,7 mld zł