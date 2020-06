ZUS: w woj. lubuskim wsparcie w ramach tarczy to ponad 270 mln zł

Do lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło kilkadziesiąt tys. wniosków o pomoc w ramach tarczy kryzysowej. Dotąd największym zainteresowaniem cieszyły się zwolnienia z opłacania składek; kwota tychże zwolnień to ponad 190 mln zł – poinformowała rzeczniczka regionalna ZUS woj. lubuskiego Agata Muchowska.

"Równie popularną pomocą oferowaną przez ZUS jest wypłata świadczenia postojowego. Mogą je otrzymać samozatrudnieni oraz osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Lubuskie oddziały ZUS wypłaciły do tej pory postojowych na kwotę prawie 80 mln zł" - powiedziała Muchowska.

Rzeczniczka przypomniała, że ubezpieczeni mogą również korzystać z innych ulg, m.in. odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia zaległości na raty oraz odstąpienia od opłaty odsetek za zwłokę. Do tej pory w tym zakresie wartość przesuniętych płatności i umorzonych odsetek to niemal 49 mln zł.

Z ulgi polegającej na okresowym zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i jego pracowników. Ulga przysługuje też samozatrudnionym z przychodem do 15 681 zł.

W przypadku firm zgłaszających do ubezpieczeń od 10 do 49 osób zwolnieniu podlega 50 proc. kwoty składek, wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Ulgą objęte są też spółdzielnie socjalne, niezależnie od liczby zatrudnionych.

W przypadku postojowego kwota takiego świadczenia to 2080 zł, jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana. Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł. By skorzystać z tej pomocy, trzeba spełniać określone w przepisach kryteria.

Informacje na temat form pomocy w ramach tarczy antykryzysowej realizowanych przez ZUS są dostępne na jego stronie internetowej. Zakład nadal przyjmuje wnioski o udzielenie wsparcia; można je składać elektronicznie przez PUE ZUS lub w formie papierowej.