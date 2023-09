ZUS wypłaci ci 40 tys. zł, ale trzeba zrobić jedną rzecz

Złożenie jednego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umożliwia wypłatę pieniędzy z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego. Prawo do tego ma nie tylko rodzina, ale każda osoba wskazana przez niego wcześniej w ZUS. Warto o tym wiedzieć, bo wypłaty sięgają nawet 30 - 40 tys. zł.

Pieniądze zgromadzone na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po śmierci ubezpieczonego mogą zostać wypłacone przez osobę do tego uprawnioną, wskazaną wcześniej przez płatnika składek.

W przypadku braku takiego wskazania pieniądze zgromadzone na subkoncie ZUS stają się częścią spadku.

Niektórym osobom ZUS wypłaca w takiej sytuacji od 30 do nawet 40 tys. zł.

Wypłata z subkonta ZUS następuje na wniosek osoby upoważnionej. Wyjaśniamy, jak go złożyć.

Pieniądze zgromadzone na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) po śmierci ubezpieczonego nie przepadają. Mogą zostać wypłacone upoważnionej do tego osobie, ale tylko na jej wniosek.

Czym jest subkonto ZUS i kto je posiada?

Zacznijmy od tego, czym jest subkonto ZUS. To część indywidualnego konta ubezpieczonego w ZUS. Powstało w efekcie zmian wprowadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE).

ZUS prowadzi subkonto dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., jeżeli są członkami OFE, oraz dla ubezpieczonych, którzy urodzili się po 31 grudnia 1968 r., niezależnie od tego, czy należą do OFE, czy też nie.

Ile pieniędzy trafia na subkonto ZUS?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na subkonto ZUS trafia 7,3 proc. podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, jeśli ubezpieczony nie przystąpił do OFE, a także wówczas, gdy jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, ale zdecydował, że jego składka będzie trafiać wyłącznie na subkonto. Jeśli zaś takiej decyzji nie podjął, to na subkonto ubezpieczonego, który ma umowę z OFE, przelewane jest 4,38 proc. podstawy wymiaru składki, a na konto otwartego funduszu trafia 2,92 proc. podstawy wymiaru składki.

Jak podaje Instytut Emerytalny, subkonta ZUS posiada obecnie ok. 16 mln Polaków. Z danych ZUS, na które powołuje się Instytut, wynika też, że ubezpieczeni zgromadzili na subkontach średnio po ok. 29 tys. zł na osobę.

Jak sprawdzić, ile środków zgromadziliśmy na subkoncie ZUS?

Dokładną kwotę zgromadzoną na subkoncie sprawdzić może każdy ubezpieczony na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Po zalogowaniu do serwisu wystarczy wejść w zakładkę „Panel ubezpieczonego”, a następnie wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”.

Czy pieniądze zgromadzone na subkoncie ZUS są dziedziczone?

Co istotne, a o czym nie wszyscy ubezpieczeni w ZUS wiedzą, pieniądze zgromadzone na subkoncie (podobnie jak środki z OFE, a w przeciwieństwie do zgromadzonych na głównym koncie w ZUS) są dziedziczone, podlegają również podziałowi (wchodzą w skład majątku i spadku), np. w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólnoty majątkowej czy śmierci właściciela subkonta.

W przypadku śmierci właściciela subkonta ZUS, który pozostawał w związku małżeńskim, jego małżonek, w ramach tzw. wypłaty transferowej, otrzymuje połowę środków zgromadzonych na subkoncie (w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej). Oznacza to, że nie otrzyma gotówki, a pieniądze z subkonta zmarłego małżonka trafią na jego subkonto (i rachunek w OFE, jeśli zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego).

Pozostałe środki (albo wszystkie - w przypadku braku współmałżonka) należą się osobom wskazanym wcześniej w ZUS przez zmarłego właściciela subkonta, a w przypadku ich braku - wchodzą w skład spadku. Właściciel subkonta może upoważnić do dziedziczenia po nim środków nie tylko członka rodziny, ale każdą osobę fizyczną, np. przyjaciela. Takie wskazanie można też w każdej chwili zmienić.

Co zrobić, żeby otrzymać pieniądze z subkonta ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Po śmierci właściciela subkonta, który nie był członkiem OFE, ZUS poinformuje właściwe osoby, które zostały przez niego upoważnione do otrzymania zgromadzonych pieniędzy.

- W przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, na podstawie złożonego wskazania, ZUS informuje osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie osoby zmarłej o możliwości złożenia wniosku o wypłatę, pomimo faktu, iż przepisy ustawy nie nakładają na ZUS takiego obowiązku – wyjaśniała w PAP dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek ZUS Ewa Kosowska.

W takiej sytuacji spadkobierca lub osoba wskazana przez właściciela subkonta – aby otrzymać zgromadzone na nim środki - musi złożyć w ZUS specjalny wniosek USS, czyli wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej. Można go pobrać ze strony Zakładu.

Nie ma określonego czasu na złożenie wniosku. Można to zrobić w dowolnym momencie po śmierci właściciela subkonta ZUS.

Jak wypełnić wniosek USS ZUS o wypłatę środków z subkonta?

Wniosek USS może złożyć w ZUS osoba uprawniona do wypłaty pieniędzy z subkonta zmarłego, spadkobierca, osoba małoletnia (która nie ukończyła 18. roku życia i nie zawarła związku małżeńskiego) i współmałżonek (w zakresie wspólnoty majątkowej). We wniosku należy wpisać dane osoby uprawnionej, spadkobiercy lub małoletniej; osoby ubezpieczonej, z subkonta której nastąpi wypłata pieniędzy, i dane przedstawiciela osoby małoletniej (jeśli to ona składa wniosek). Może to być rodzic, opiekun prawny lub prokurator.

Tak wypełniony wniosek USS należy złożyć w placówce ZUS w formie papierowej, wysłać do Zakładu pocztą lub przesłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, wraz z wymaganymi dokumentami. Są to odpis skrócony aktu zgonu (właściciela subkonta), odpis skrócony aktu małżeństwa (w przypadku, gdy wniosek składa współmałżonek zmarłego), prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Osoba małoletnia musi przedstawić również odpis skrócony aktu urodzenia, a także dokument umocowujący do reprezentowania osoby małoletniej i składania dyspozycji w jej imieniu, oświadczenie o przysługującej władzy rodzicielskiej.

Dodatkowo osoby, który zdecydowały się przekazać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS, muszą do niego dołączyć jeszcze urzędowo potwierdzoną kopię dokumentu tożsamości.

Jak wypłacić pieniądze z subkonta ZUS zmarłego, który należał do OFE?

Inaczej proces ten wygląda w przypadku wypłaty środków zgromadzonych na subkoncie osób, które były członkami OFE. One również mogą wskazać uprawnionych do wypłaty pieniędzy po ich śmierci. W takim przypadku jednak osoba uprawniona nie składa wniosku o wypłatę lub transfer środków z subkonta zmarłego w ZUS, ale w otwartym funduszu emerytalnym, którego zmarły był członkiem.

OFE ma obowiązek dokonać podziału i wypłaty tych środków. Następnie w ciągu 14 dni od dokonania podziału przesyła do ZUS zawiadomienie, w którym informuje Zakład o osobach, na rzecz których nastąpił podział środków zgromadzonych na rachunku w OFE i o ich udziale w tych środkach.

Po otrzymaniu takiej informacji z OFE, ZUS ma trzy miesiące na podzielenie i wypłatę pieniędzy z subkonta zmarłego osobom upoważnionym.

Co to jest wypłata gwarantowana i kto ją dostaje?

Warto wiedzieć też o tym, że w momencie, kiedy osoba ubezpieczona w ZUS przechodzi na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku, pieniądze zgromadzone na subkoncie uwzględniane są w podstawie świadczenia emerytalnego.

W przypadku śmierci takiego emeryta, osoby upoważnione otrzymują jednorazowe świadczenie - tzw. wypłatę gwarantowaną. Co ważne, osoba wskazana przez emeryta, nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę. Po upływie 3 lat od podjęcia wypłaty pierwszej emerytury docelowej – pieniądze na subkoncie nie podlegają dziedziczeniu.

Jeżeli emeryt nie wskaże żadnej osoby uposażonej, będzie nią po jego śmierci współmałżonek, o ile w chwili śmierci emeryta pozostawał z nim we wspólności majątkowej. W pozostałych przypadkach wypłata gwarantowana wchodzi w skład spadku.

Jak wynika z danych prawo.pl, w 2023 roku ZUS rozpatrzył 97 tys. wniosków spadkobierców o wypłatę środków z subkont i przekazał im łącznie 796,5 mln zł. To o 56 mln zł więcej niż w 2021 roku i aż ok. 300 mln zł więcej niż w 2020 r.