ZUS: wypłacono 3,2 mld zł w ramach świadczenia postojowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,8 mln świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na łącznie 3,2 mld zł – poinformowała w czwartek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS podał, że od 1 kwietnia przyjął ponad 4 miliony wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej. Kolejne wnioski wciąż wpływają.

"Wypłaciliśmy 1,8 mln świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i osób wykonujących umowy cywilnoprawne na kwotę 3,2 mld zł. Zrealizowaliśmy 99 proc. pierwszorazowych wniosków w tej sprawie" - poinformowała prof. Uścińska.

Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu).

Świadczenie postojowe może być wypłacane nie więcej niż trzy razy. Warunkiem otrzymania postojowego kolejny raz jest złożenie oświadczenia przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna, wykazana we wcześniejszym wniosku, się nie poprawiła. Ocenia to sam wnioskodawca.

Świadczenie wynosi 2080 zł, ale przedsiębiorcy na karcie podatkowej, jednocześnie zwolnieni z VAT, otrzymają 1300 zł, a osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, z przychodem poniżej 1300 zł, otrzymają sumę przychodów z niezrealizowanych umów.

"Zrealizowaliśmy również zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla 2 milionów firm, umarzając składki na kwotę 7,6 mld zł, w tym 4 mld zł za marzec, 3,6 mld zł za kwiecień" - powiedziała prof. Uścińska.

Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza trzykrotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł.

Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50-procentowym umorzeniem kwoty składek, wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. ZUS zachęca też do kontaktu elektronicznego.

30 czerwca upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek. Wniosek może obejmować umorzenia za trzy miesiące - marzec, kwiecień i maj. W okresie zwolnienia zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych.