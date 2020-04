ZUS: Zwolnienia ze składek na blisko 591 mln złotych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zatwierdził zwolnienia z opłacania składek za marzec 2020 r. dla ponad 436 tys. płatników. Łączna kwota zwolnienia wynosi blisko 591 mln zł – poinformowała w czwartek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przekazał, że na bieżąco rozpatrywane są również wnioski o świadczenie postojowe. Zakład poinformował, że do prawie 200 tys. przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych trafiło prawie 374 mln zł. ZUS zapowiedział, że w poniedziałek szykowane jest do wypłaty kolejne 160 mln zł.

"Uruchomiliśmy specjalny system do rozpatrywania wniosków o pomoc z tarczy. Ułatwi to i przyśpieszy wypłatę świadczeń. Podobny system był już wykorzystywany przy rozpatrywaniu wniosków o przejście na emeryturę" - powiedziała cytowana w komunikacie prof. Uścińska.

Dodała, że przedsiębiorcy otrzymają informację o zwolnieniu ze składek. Będzie ona w najbliższych dniach widoczna na Platformie Usług Elektronicznych.

Prezes ZUS zaznaczyła, że mimo ustawowych zapisów dających Zakładowi czas na rozpatrzenie wniosków (tj. 30 dni po złożeniu dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc podlegający zwolnieniu) są one już rozpatrywane i będą sukcesywnie realizowane.

"Robimy wszystko, żeby pomoc dotarła tam, gdzie jest ona potrzebna. Wiemy, jak bardzo jest to ważne dla przedsiębiorców w tych trudnych czasach. Dlatego rozpatrywanie wniosków traktujemy priorytetowo" - dodała.

Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy zgłaszające do 9 osób do ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300 proc. przeciętnego wynagrodzenia).

Wprowadzone zmiany w tarczy 2.0 przewidują również, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W ich przypadku zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i w marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę do 9 ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.