ZUS zwraca pieniądze, ale czasu na złożenie wniosku jest coraz mniej

Wraz z wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 roku nowych zasad obliczania składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą obowiązkowe jest złożenie do ZUS rocznego rozliczenia. Aby uzyskać zwrot nadpłaty, konieczne jest wysłanie wniosku do północy 31 maja 2023 roku.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki zdrowotnej obliczana jest na podstawie uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym wpłatę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Takie rozwiązanie dotyczy także każdej osoby, która rozliczała się jako płatnik w oparciu o różne formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Dotyczy to płatności według skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Niemniej jednak każda taka osoba prowadząca pozarolniczą działalność w 2023 roku pierwszy raz ma obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składek zdrowotnych.

Służyć ma to temu, aby ustalić pełny wymiar rocznej składki na podstawie zeznania rocznego i osiągniętych faktycznych przychodów. Jeśli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że wspomniana składka została opłacona wyżej niż było trzeba, wówczas ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) wniosek.

Wniosek musi zostać podpisany przez płatnika i wówczas różnica zostanie przelana na konto najpóźniej do 1 sierpnia 2023 roku. Jeśli jednak powstała niedopłata, należało ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, to jest do dnia 22 maja.

Warto pamiętać, aby w ciągu najbliższych godzin, czyli 31 maja do północy, jeśli ZUS wygenerował nam wniosek z wyszczególnioną kwotą nadpłaty, złożyć pod nim podpis i czekać na zwrot pieniędzy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl