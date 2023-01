Zwalczanie WIBORU to element wojny hybrydowej

Mam wrażenie, że zwalczanie WIBOR-u jest elementem wojny hybrydowej, jaką Rosja wypowiedziała Polsce. Nie ma tu żadnego porównania z frankowymi kredytami – powiedział Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w wywiadzie dla serwisu Business Insider.

Marek Dietl zaznaczył, że WIBOR (referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym) nigdy nie był przedmiotem jakichkolwiek manipulacji, jak jego londyński odpowiednik, a pod wpływem afery LIBORU polski wskaźnik został zreformowany. - Dlatego podważanie WIBOR-u to element wprowadzania niepotrzebnego chaosu, zamieszania i prowadzenia wojny informacyjnej – powiedział Marek Dietl w rozmowie z serwisem Business Insider.

Zgodził się on jednak ze stwierdzeniami, że powinny rozwijać ofertę powiązaną ze stałymi stopami procentowymi i instrumentarium, które będzie umożliwiało bezpieczne dla banków operowanie stałym oprocentowaniem. - Od lat nawołuję do tego, by kredyty w Polsce udzielane były według stałej stopy procentowej – powiedział Marek Dietl.

Przypomniał, że domy maklerskie nie mogą oferować produktów opartych o stopy procentowe, jeśli klient nie wykaże, że ma pełną świadomość, jak działają takie instrumenty. - Tymczasem 4,5 mln osób, w tym 2,5 mln gospodarstw domowych w Polsce, ma ekspozycję na to samo ryzyko w ramach kredytów – mówi Marek Dietl i zaznacza, że banki, jako specjaliści od zarządzania ryzykiem, powinny klientom oferować kredyty ze stałą stopą procentową, ale „zaspały”, nie zrobiły tego.

Z tego punktu widzenia Marek Dietl bardzo dobrze ocenia program Pierwsze mieszkanie, w którym. Budżet państwa na 10 lat zapewni kredytobiorcom stałe oprocentowanie kredytu mieszkaniowego na poziomie 2 proc.

Zdaniem Marka Dietla największy koszt sankcji na Rosję już ponieśliśmy, czego znakiem jest stabilizacja cen nośników energii. W tym roku te koszty powinny być znacznie niższe, mimo inflacji i obniżenia realnej płacy.

Całość rozmowy w serwisie Business Insider.

