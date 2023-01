Związek Cyfrowa Polska: aukcja 5G będzie przełomem w budowie sieci piątej generacji w Polsce w 2023 r.

Długo oczekiwana aukcja 5G będzie momentem przełomowym dla budowy sieci piątej generacji w Polsce w 2023 roku - prognozuje Związek Cyfrowa Polska. Wskazuje, że sieć nowej generacji pomoże automatyzować i robotyzować produkcję przemysłową, co w efekcie przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki.

Jak przypomniał Związek Cyfrowa Polska, pod koniec ubiegłego roku Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił start konsultacji dokumentacji aukcyjnej pasma C (3480-3800 MHz).

"Sprawne przeprowadzenie aukcji 5G jest niezwykle istotne zarówno dla branży cyfrowej, jak i użytkowników, bo to jedyna droga do prawdziwie szybkiego i szeroko dostępnego internetu, skrojonego pod XXI wiek" - ocenił prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik, cytowany w komunikacie organizacji. "Do tego odpowiednio zabezpieczonego, co w dobie fake newsów, phishingu, cyberataków i rozwoju cyberprzestępczości jest niezbędne" - dodał.

Jego zdaniem 2023 rok firmy i miasta powinny wykorzystać na przygotowanie się na wdrożenie 5G, by zaoferować klientom i mieszkańcom nowe usługi i rozwiązania. "Mowa tu na przykład o smart cities, ale też o Internecie Rzeczy, dzięki któremu możliwy będzie rozwój smart home" - wyjaśnił.

Dodał, że sieć nowej generacji to także ewolucja w motoryzacji, w tym w komunikacji publicznej. Wskazał, że przemysł coraz chętniej będzie stawiał na budowę sieci prywatnych nowych generacji. "Sieć nowej generacji pomoże automatyzować i robotyzować produkcję. A to w efekcie przyczyni się do wzrostu polskiej gospodarki poprzez inwestycje w nowe, zawansowane technologie" - ocenił Kanownik. Przyznał jednocześnie, że będzie to wyzwanie dla przemysłu, który musi się do tego przygotować, m.in. poprzez zapewnienie odpowiednio wykształconych kadr.

Cyfrowa Polska w swoich prognozach na 2023 r. podkreśla również, że w tym roku na znaczeniu jeszcze silniej przybierze rozwój cyberbezpieczeństwa. "Poprzednie lata, a w szczególności 2022 rok pokazał, że choćby ze strony takich krajów jak Rosja i Chiny płynie ogromne zagrożenie dla krajowej infrastruktury krytycznej. Jednak zagrożeń tylko przybywa, zarówno dla firm, jak i całego państwa. W transformacji cyfrowej to właśnie gałąź cybersecurity będzie jedną z najbardziej intratnych, bo firmy i administracja publiczna będą łożyły coraz większe środki na poprawę zabezpieczeń cyfrowych" - przekonuje Kanownik.

Jego zdaniem obecny i prognozowany trend to ogromna szansa dla rodzimej branży cybersecurity, która przez ostatnie lata dynamicznie wzrasta i oferuje usługi nieodbiegające jakością od zagranicznych konkurentów.

Według Związku w kontekście cyberbezpieczeństwa obecny rok upływał będzie również pod znakiem szeregu implementacji ważnych przepisów. Tak samo jak dla cyfrowej branży istotna jest aukcja 5G, istotna i wyczekiwana jest także nowelizacja ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). "Cyfrowa Polska spodziewa się uchwalenia i wdrożenia nowych przepisów właśnie w 2023 roku. Dzięki nowelizacji możliwe będzie wykluczenie dostawców wysokiego ryzyka, co wprost przełoży się na jeszcze sprawniejsze podniesienie cyberbezpieczeństwa" - ocenił szef Cyfrowej Polski.

Jak prognozuje Cyfrowa Polska, w 2023 roku bardzo istotny będzie także rozwój sztucznej inteligencji oraz rozwiązań chmurowych. "Biznes dostrzega potencjał AI, a także narzędzi chmurowych. Spodziewamy się jeszcze wyższych nakładów firm na budowę i rozwój narzędzi opartych o te technologie. To pomoże im oferować nowe usługi i docierać do jeszcze większej grupy konsumentów, a także sprawniej prowadzić biznes" - wyjaśnił Kanownik.

Wskazał, że w obszarze sztucznej inteligencji również czekają nas nowe regulacje, opracowane na poziomie unijnym. "W Komisji Europejskiej trwają prace nad AI Act. W tym przypadku ważne będzie to, by zwalczając nieetyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji nie stłumić jednocześnie innowacji. Prace mogą rozciągać się przez większość 2023 roku, a to za sprawą wielu poprawek i rozwiewaniu wątpliwości jeszcze na etapie przygotowania regulacji" - zaznaczył ekspert.

Jego zdaniem wyzwaniem na najbliższe 12 miesięcy dla branży będzie podnoszenie świadomości wynikających z korzyści technologii chmurowych. "Tu mamy wciąż braki, czego m.in. dowodzi ostatnie badanie przeprowadzone dla Canon Polska, z którego wynika, że aż 57 proc. polskich firm nie ufa tego typu rozwiązaniom, co głównie wynika z obaw o bezpieczeństwo tych rozwiązań" - zauważył szef Związku.

Dodał, że 2023 rok będzie rokiem postępu w cyfryzacji polskiej edukacji. Przypomniał, że pierwszy krok do tego już uczyniono, publikując w ostatnim tygodniu poprzedniego roku rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki, które nakreśla podstawowe wymagania dla sprzętu elektronicznego kupowanego do publicznych placówek oświatowych.

Pierwsza aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480 GHz-3800 GHz, które umożliwiają rozwój sieci 5G w Polsce, ruszyła 6 marca 2020 r., ale została odwołana.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.

