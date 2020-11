Związek Cyfrowa Polska: brakuje świadomości, jak cyfryzacja może wpłynąć na klimat

W Polsce wciąż brakuje świadomości, jak wiele w walce ze zmianami klimatu można osiągnąć korzystając z cyfrowych rozwiązań, wyzwaniem są też takie regulacje, które wesprą firmy w inwestowaniu w odpowiednie technologie - stwierdza raport Związku Cyfrowa Polska.

Opracowanie "Pokolenie Zielonego Ładu. Rola nowych technologii w ochronie klimatu" jest efektem dyskusji ekspertw i przedsiębiorców podczas konferencji zorganizowanej przez Związek Cyfrowa Polska pt. "Cyfryzujemy Polskę - technologia szansą dla klimatu" pod patronatem Ministerstwa Klimatu oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Raport wskazuje szczeglnie na energetykę, jak na sektor wymagający szczególnych zmian. "Rozwój odnawialnych źródeł energii przyspiesza i coraz mocniej wskazuje kierunki transformacji. Technologie elastyczności to dziś podstawa nowoczesnej energetyki. Dlatego warto umiejętnie sięgać po innowacje technologiczne i cyfryzacyjne nowinki, które pozytywnie mogą wpływać na te procesy" - zauważył we wstępie do opracowania minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Z kolei jak podkreślił prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, doszliśmy do momentu, w którym trzeba przewartościować to, w jaki sposób będziemy dalej funkcjonować. "I to w pojęciu bardzo szerokim: od pojedynczych czynności związanych choćby z segregacją domowych śmieci czy oszczędzaniem energii, po funkcjonowanie miast i działalności firm w ujęciu globalnym - niezależnie od sektora gospodarki" - zauważył Kanownik.

Raport wskazuje, że cyfryzacja sektora energetycznego w Polsce jest jednym z najważniejszych celów dotyczących dekarbonizacji całej gospodarki. Autorzy opracowania zauważają również, że wyzwania klimatyczne wymusiły także na firmach, zwłaszcza tych największych, zmianę filozofii działania, wpisując w ich dalszy rozwj równowagę między ochroną środowiska, a zyskami finansowymi.

Cyfrowa Polska przywołuje dane, z których wynika, że w 2019 r. liczba firm, które podjęły odpowiedzialne działania na rzecz środowiska wzrosła o 35 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Na przykład szacuje się, że popularne stają się migracje "do chmury", które mogą przynieść w ujęciu globalnym spadek o prawie 6 proc. całkowitej emisji, za którą odpowiedzialna jest branża IT.

Eksperci Cyfrowej Polski postulują w raporcie przede wszystkim powszechną edukację konsumentów. "Jedną z barier, by upowszechnić trend wykorzystywania cyfrowych technologii wspierających klimat często jest świadomość, że to możliwe" - ocenia Kanownik. Na przykład zapominamy, że smart-lodówka to nie tylko gadżet, ale narzędzie, które pozwoli nam lepiej planować zakupy, by unikać marnowania jedzenia - wskazuje prezes Cyfrowej Polski.

Według autorów raportu, dobrym impulsem do inwestowania w najnowsze technologie cyfrowe - na poziomie biznesu jak i konsumenta - byłoby uruchomienie systemu zachęt, a także wspieranie rodzimych firm innowacyjnych poprzez korzystanie z ich rozwiązań na poziomie systemowym i instytucjonalnym.