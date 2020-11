Związek Liderów Usług Biznesowych za niewprowadzaniem drugiego lockdownu

Związek Liderów Usług Biznesowych apeluje o niewprowadzanie drugiego lockdownu i podjęcie dialogu z biznesem w celu wypracowania standardów bezpiecznego funkcjonowania gospodarki - poinformował Związek w czwartkowym komunikacie.

"Kontynuacja biznesowa i szybkość reakcji na kryzysy jest tak samo ważna jak koszt i poziom innowacyjności. Biorąc pod uwagę m. in. wartość eksportu sektor usług wspólnych to szansa dla całej gospodarki. My jesteśmy przygotowani od strony procedur i procesów, czasami ograniczają nas jednak przepisy prawa, które nie zawsze są adekwatne do danej sytuacji biznesowej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes ABSL Piotr Dziwok.

Wśród najpilniejszych zmian firmy zrzeszone w ABSL wymieniają m.in. usankcjonowanie elastycznych form świadczenia pracy, jak praca zdalna, w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin.

Związek postuluje też o możliwość przesyłania dokumentacji drogą elektroniczną m.in. certyfikowanymi mailami służbowymi bez obowiązku zapewnienia kosztownego podpisu elektronicznego każdemu pracownikowi.

Firmy zrzeszone w ABSL chcą też wprowadzenia możliwości sprawdzania stanu zdrowia pracowników pracujących stacjonarnie.

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych zrzesza ponad 200 największych światowych firm, zatrudniających w Polsce ponad 330 tys. osób.