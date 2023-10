Związek pracodawców AGD: w tym roku co najmniej 10-procentowy spadek produkcji

Polska branża artykułów gospodarstwa domowego zakończy 2023 rok co najmniej 10-procentowym spadkiem produkcji i prawdopodobnie nieco mniejszym spadkiem wartości sprzedaży – szacuje związek pracodawców AGD APPLiA Polska. W przyszłym roku producenci AGD liczą na wyhamowanie spadków.

W 2022 r. polskie fabryki wyprodukowały niecałe 30 mln urządzeń AGD. W tym roku - jak oszacował we wtorek prezes zarządu związku pracodawców AGD APPLiA Polska Wojciech Konecki - może to być ok. 3-4 mln sztuk sprzętu mniej, przy większych zdolnościach produkcyjnych.

"Już teraz mogę powiedzieć, że na pewno nie odrobimy strat i ten rok będzie na minusie, prawdopodobnie dwucyfrowym. Mam nadzieję, że to będzie minus 10 proc. w stosunku do zeszłego roku, czyli dynamika spadku może będzie trochę wyhamowana" - powiedział PAP prezes, uczestniczący w rozpoczętej we wtorek w Katowicach konferencji Nowy Przemysł 4.0.

Spadek dotyczy zarówno wolumenu produkcji, jak i wartości sprzedaży, rozliczanej w większości w euro. W ub. roku wartość produkcji sprzedanej polskiej branży AGD wyniosła ok. 25,2 mld zł (4 proc. mniej niż rok wcześniej). Konecki ocenił, że tegoroczny spadek wartości sprzedaży - w ujęciu procentowym - powinien być nieco mniejszy niż spadek wolumenu produkcji, niemniej z pewnością również będzie to spadek.

"Dynamika spadku cały czas się utrzymuje - zarówno w zeszłym, jak i w tym roku jest podobna" - powiedział prezes związku pracodawców AGD. Jak ocenił, obecna sytuacja branży jest pod tym względem gorsza niż w latach 2018-2019, zaś ujemna dynamika produkcji w tym sektorze utrzymuje się od 27 miesięcy. Niewielkie ożywienie prognozowane jest w końcówce tego roku. "Będziemy się cieszyć z zera" - wskazał Konecki, licząc na chociażby zatrzymanie spadków produkcji.

Potencjalne ożywienie rynku - jak mówił prezes - zależy przede wszystkim od poziomu konsumpcji sprzętu AGD w Europie Zachodniej, gdzie trafia większość polskiej produkcji. Krajowi producenci muszą też mierzyć się z coraz ostrzejszą konkurencją ze strony wytwórców AGD m.in. z Turcji i Rumunii, gdzie otwierają się obecnie największe fabryki lodówek w Europie. Rośnie też import urządzeń AGD z Chin, Korei i Japonii.

"W przyszłym roku prawdopodobnie nie poprawimy tego trendu, możemy go tylko wyhamować. Aczkolwiek liczę na wzrost konsumpcji w krajach zachodnich" - powiedział Konecki, który jest także wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. Jak zaznaczył, wzmożona konsumpcja AGD w latach 2020-21 odbiła się zmniejszeniem zapotrzebowania na ten sprzęt w latach 2022-23, jednak rok 2024 powinien przynieść poprawę sytuacji.

W ub. roku polska produkcja dużego AGD spadła w ujęciu ilościowym o 15 proc., a eksport o 13 proc. Na rynku krajowym sprzedaż była mniejsza o 4 proc. Polska utrzymała jednak pozycję największego producenta dużego AGD w UE oraz drugiego eksportera tego sprzętu na świecie. W 2022 r. producenci AGD zainwestowali w Polsce rekordowe 2 mld zł. Branża zatrudnia ok. 31 tys. osób.

Przeszło czwartą część wolumenu i wartości krajowej produkcji stanowią pralki. Urządzenia tzw. mokre, czyli pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań są polską specjalnością - to 60 proc. całej produkcji. W tych kategoriach co drugie urządzenie wyprodukowane w UE pochodzi z Polski, zaś w całym dużym AGD Polska ma 40 proc. udziału w unijnej produkcji. Polska jest też największym na świecie eksporterem suszarek do ubrań i zmywarek.

Według szacunków APPLiA, w 2022 polscy konsumenci wydali na duże i małe AGD 17,7 mld zł, tj. 10 proc. więcej niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym sprzedano 7,2 mln szt. urządzeń dużego AGD - 4 proc. mniej niż w 2021 r. Dużym zainteresowaniem cieszyły się urządzenia najefektywniejsze w oszczędzaniu prądu i wody.

W Polsce w gospodarstwach domowych działa każdego dnia 200 mln sztuk AGD, które zużywa ponad 50 proc. energii elektrycznej konsumowanej przez gospodarstwa domowe, czyli ok. 15 TWh.