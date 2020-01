Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w obronie "małpek"

Zaskakujący plan powiększenia opłaty od małych opakowań alkoholi od 1 kwietnia jest niezgodny z Konstytucją RP i prawem UE. Zagraża też wpływom do budżetu państwa - uważa Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. Z wyliczeń Związku wynika, że na każdej złotówce, która trafi do kasy państwa, budżet straci 1,6 złotego z tytułu utraconej akcyzy i podatku VAT.

- Opłata może stanowić zabronioną formę podatku akcyzowego. Pod koniec roku rząd zaskoczył branżę niespodziewaną podwyżką akcyzy aż o 10 proc., a teraz planuje kolejne obciążenie. Niech nikogo nie zwiedzie nazwa - ta opłata ma charakter fiskalny i ma wpływać na zmianę modelu konsumpcji – a takie zadanie stoi właśnie przed podatkiem akcyzowym. Zachęcam do konsultacji między Ministerstwami Zdrowia i Finansów. Branża piwna odpowiedzialna za prawie 60 proc. konsumpcji czystego etanolu w Polsce alkoholu zapewnia zaledwie 30 proc. podatku akcyzowego, które do kasy państwa trafia od producentów alkoholu – to tam można znaleźć dodatkowe środki do budżetu – twierdzi Witold Włodarczyk.Dlatego ZP PPS zaapelował do Prezydenta RP, premiera, ministrów finansów, zdrowia, rozwoju, rolnictwa i rozwoju wsi oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wycofanie projektu wprowadzenia opłaty od opakowań do 300 ml oraz o dokładną analizę aktualnej struktury spożywania alkoholu przez Polaków i na jej podstawie opracowanie nowoczesnej polityki walki ze szkodliwym i ryzykownym spożyciem.Zdaniem Związku dodatkowa dyskryminacja mocnych alkoholi nie rozwiąże problemów społecznych.