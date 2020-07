Związki chcą spotkania ws. programu dla PGG w Katowicach

Górnicze związki chcą, by rozmowy na temat programu naprawczego dla Polskiej Grupy Górniczej i całej branży odbyły się w Katowicach, z udziałem wszystkich organizacji związkowych, które cztery lata temu podpisały się pod porozumieniem powołującym PGG.

We wtorek związkowcy wysłali list w tej sprawie do wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Tym samym związki odrzuciły zaproszenie na spotkanie poświęcone programowi naprawczemu dla PGG, które miało odbyć się w najbliższy czwartek w Warszawie, z udziałem reprezentatywnych central związkowych, a z pominięciem mniejszych związków.

16 lipca górnicze związki zażądały pilnego spotkania z szefem rządu w sprawie katastrofalnej - jak ocenili związkowcy - sytuacji Polskiej Grupy Górniczej. W piśmie do premiera zarzucili Ministerstwu Aktywów Państwowych i szefowi tego resortu Jackowi Sasinowi bezczynność wobec problemów sektora wydobywczego, a dalsze rozmowy z Sasinem uznali za bezcelowe.

Dzień później Ministerstwo Aktywów Państwowych zaproponowało górniczym związkom zawodowym termin 23 lipca na spotkanie i prezentację planu naprawczego PGG.



"W tym celu skierowano stosowne zaproszenia do reprezentatywnych związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej" - podał resort w piątkowym komunikacie.

W poniedziałek sprzeciw wobec takiej formuły spotkania wyraziły skupione w OPZZ związki pominięte w zaproszeniu, natomiast we wtorek przedstawiciele największych central w piśmie do wicepremiera Sasina przedstawili swoje wspólne stanowisko. Pod listem podpisali się szefowie górniczej i śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Kadry, Sierpnia 80 i Związku Zawodowego Pracowników Dołowych.

"Nie traktujemy pańskiego zaproszenia na rozmowy dotyczące restrukturyzacji PGG, które mają się odbyć 23 lipca w Warszawie, jako odpowiedzi na nasze wystąpienie skierowane do premiera Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie stoimy na stanowisku, że najlepszym miejscem do przedstawienia przez zarząd Polskiej Grupy Górniczej programu restrukturyzacji spółki, w obecności Pana Premiera jako przedstawiciela strony właścicielskiej, jest siedziba PGG w Katowicach" - napisali związkowcy do szefa MAP.

"Uważamy również, że w spotkaniu tym powinni uczestniczyć wszyscy przedstawiciele strony społecznej, którzy byli sygnatariuszami porozumienia dotyczącego powołania Polskiej Grupy Górniczej z 2016 roku" - czytamy we wtorkowym piśmie.