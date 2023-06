Związki zawodowe wymiaru sprawiedliwości za waloryzacją płac od lipca br.

Domagamy się waloryzacji płac od lipca br. o 20 proc., a od stycznia 2024 r. o 24 proc. Tylko takie działania zapobiegną cyklicznym akcjom protestacyjnym jesienią tego roku - wskazano w stanowisku podpisanym przez siedem związków zawodowych działających w wymiarze sprawiedliwości.

Stanowisko przekazane w czwartek PAP podpisane zostało przez szefów Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Ad Rem", Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych oraz Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Okręgu Piotrkowskiego i Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Sądów Rejonowych w Łodzi.

"Apelujemy do polskich parlamentarzystów, aby w trakcie prac legislacyjnych dokonali niezbędnej korekty projektu nowelizacji ustawy budżetowej w taki sposób, by realizowała ona postulat waloryzacji wynagrodzeń pracowników od 1 lipca 2023 r. o 20 proc. Stanowi to absolutne minimum do wyrównania strat wywołanych inflacją. Oczekujemy stosownych poprawek poselskich idących w tym kierunku" - napisali związkowcy.

Jednocześnie w stanowisku wyrażono postulat waloryzacji płac z dniem 1 stycznia 2024 r. o 24 proc. "Tylko takie działania zapobiegną cyklicznym akcjom protestacyjnym jesienią tego roku" - zaznaczyli związkowcy.

W zeszłym tygodniu w Stalowej Woli zostało podpisane porozumienie między rządem a NSZZ "Solidarność", które dotyczy m.in. emerytur, dofinansowań, wynagrodzeń oraz funkcjonowania związków zawodowych. Stronę rządową reprezentował premier Mateusz Morawiecki, a stronę związkową przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Strony uzgodniły wtedy m.in., że uchylony zostanie wygaszający charakter emerytur pomostowych. Na mocy porozumienia w 2023 r. dzięki jednorazowym nagrodom specjalnym wzrosną wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej. Na wypłatę dodatkowych świadczeń zaplanowano: 906,25 mln zł dla pracowników państwowej sfery budżetowej; 765 mln zł dla nauczycieli oraz 46 mln zł dla sędziów, asesorów sądowych oraz referendarzy sądowych. Zapisano np. nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w wysokości 900 zł.

Wicerzeczniczka PiS, szefowa komisji polityki społecznej i rodziny Urszula Rusecka mówiła PAP, że "konsensus ze związkami zawodowymi, który od lat wypracowujemy, jest z korzyścią dla pracowników". Zapewniała, że rozwiązania z porozumienia rządu oraz "Solidarności" komisja chce wypracować przed końcem kadencji.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda ocenił zaś przed tygodniem, że porozumienie ze Stalowej Woli pokazuje, iż "dialog w tym kraju funkcjonuje, tylko tego dialogu trzeba chcieć". "To jest niejednokrotnie trudny kompromis" - dodawał.

"Stanowczo protestujemy wobec określania przez sygnatariuszy tego porozumienia jednorazowych świadczeń finansowych o charakterze +przedwyborczym+ podwyżkami dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym dla pracowników sądów i prokuratury" - zaznaczyli związkowcy z organizacji działających w wymiarze sprawiedliwości, podpisani pod przekazanym w czwartek stanowiskiem.

Jednocześnie związkowcy z wymiaru sprawiedliwości zwrócili się z żądaniem respektowania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. "Obniżenie standardów dialogu ze stroną związkową poprzez zakulisowe podpisywanie porozumień ze sprzyjającym władzy związkiem zawodowym godzi w podstawy ustrojowe i jest sprzeczne z założeniami, które stanowiły podstawę uczciwego i transparentnego dialogu na linii rząd-pracownicy. Łamanie przez rząd i jedną z central związkowych zasad uczciwej debaty sprzeczne jest z zasadami demokratycznego państwa prawa" - oceniono w stanowisku.

Niedawno dyrektor wydziału polityki gospodarczej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Norbert Kusiak mówił PAP odnosząc się do porozumienia ze Stalowej Woli, że "to jest dokument, który nie rozwiązuje w sposób systemowy kwestii związanej z długo oczekiwanymi wzrostami wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej". Wskazywał, że największym problemem pracowników sfery budżetowej jest dzisiaj problem obniżania realnego wzrostu wynagrodzeń. "Uważamy, że kwestie związane z zakresem porozumienia powinny być negocjowane w Radzie Dialogu Społecznego" - mówił.

