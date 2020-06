Związkowcy alarmują premiera ws. długiego oczekiwania na badania na obecność koronawirusa

O długim oczekiwaniu na badania na obecność koronawirusa, a w efekcie – przedłużającej się kwarantannie całych górniczych rodzin zaalarmowali w poniedziałek w liście do premiera Mateusza Morawieckiego związkowcy z "Sierpnia’80".

Komisja Zakładowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" w Polskiej Grupie Górniczej S.A. określa problemy z badaniem górników kopalni Sośnica w Gliwicach jako "skandaliczne". Górnicy boją się obniżonych z powodu absencji wypłat i utraty miejsc pracy.

"Według naszej wiedzy, w województwie śląskim w dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego jest kilka wymazobusów, z czego tylko jeden z nich przypada na Gliwice i na tamtejszą kopalnię Sośnica. Tymczasem około 460 pracowników tej kopalni przebywa obecnie na kwarantannie i pod rygorem izolacji społecznej. Oczekują oni nadal na kolejne dwa testy, a zatem na przyjazd wymazobusa. Warunkiem powrotu do pracy i do życia społecznego jest bowiem wciąż dwukrotny wynik negatywny na obecność koronawirusa" - czytamy w liście, podpisanym przez wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej Sierpnia'80 w PGG Zdzisława Bredlaka.

"460 pracowników KWK Sośnica jest na kwarantannie, bo na przykład mieli kontakt z osobami chorymi na COVID-19 lub jeden z wcześniejszych testów wykazał wynik dodatni. Kwarantannie poddane są także ich rodziny. Kwarantanna trwa 14 dni i podlegają jej także wszyscy członkowie rodziny takiego górnika. Daje to sumę 1500-2000 osób do przebadania. Tymczasem wymazobus dokonuje dobowo jedynie ok. 30 testów, tj. podjeżdża jedynie pod kilka adresów. Takie tempo testowania będzie trwało kilka tygodni, a nawet miesięcy. W tym czasie nie możemy pracować, a nasze rodziny nie mają za co żyć" - dodał.

W liście wskazał, że absencja pracowników w kopalni "Sośnica" wynosi obecnie 51 proc., co oznacza, że większość pracowników nie pracuje. "Górnicy chcą zarabiać, a wszyscy boją się kwot wypłaty 10 czerwca, które mogą być głodowe. Dodatkowo, frustrację i niepokój pogłębiają pogłoski ciągle płynące na Śląsk jakoby wiele kopalń, w tym nasza miały zostać zlikwidowane, a pretekstem do tego miała być obecna sytuacja pandemii" - zaznaczył związkowiec.

"Na Śląsku i w środowisku górniczym rośnie przeświadczenie że państwo nie radzi sobie z masowym testowaniem tylko jednej grupy zawodowej górników i tylko na Górnym Śląsku. Nie ma możliwości kontaktu z Sanepidem i uzyskania podstawowych informacji. Decyzje takie jak odwołanie Śląskiego Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego w Katowicach same w sobie sytuacji nie zmienią. Konieczne są natychmiastowe działania, które usprawnią i przyśpieszą procedury związane z testowanie ludzi oczekujących na to tygodniami" - podsumował.

Liczba górników zakażonych koronawirusem wzrosła w poniedziałek do ponad 4 tys. osób - wynika z danych zebranych przez PAP w trzech spółkach węglowych. Ogółem - według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj - w poniedziałek rano zakażonych było 4031 górników z kilkunastu kopalń, wobec 3919 osób raportowanych dobę wcześniej. Oznacza to - po odjęciu kolejnej grupy ozdrowieńców - wzrost ogólnej liczby chorych o 112. Górnicy stanowią prawie połowę spośród ponad 8,2 tys. wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim.