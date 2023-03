Związkowcy: bliżej porozumienia ws. redukcji zatrudnienia w Powertrain

Jeszcze nie doszliśmy do porozumienia, ale po środowych rozmowach jesteśmy bliżej tego celu – powiedziała PAP Wanda Stróżyk z NSZZ Solidarność po rozmowach związkowców z zarządem bielskiego FCA Powertrain Poland, który zamierza zredukować zatrudnienie o 300 osób.

"Nie doszliśmy jeszcze do porozumienia, ale pracodawca zaproponował wyższe odprawy. Wydaje się, że jesteśmy blisko. W sobotę ponownie się spotkamy (...) Być może dojdzie już wtedy do podpisania porozumienia" - powiedziała w środę Wanda Stróżyk, liderka międzyzakładowej komisji NSZZ Solidarność, do której należą związkowcy z różnych spółek Grupy Stellantis (właściciela produkującego silniki FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej - PAP).

Stróżyk powiedziała, że strona społeczna szczególny nacisk kładzie na kwestię odpraw dla pracowników, którzy skłonni będą dobrowolnie odejść. Jak wyjaśniła, możliwości są dwie: odejście z Grupy Stellantis lub odejście z Powertrain i podjęcie pracy w innym zakładzie Grupy, w Tychach lub Gliwicach.

"Przy dobrowolnych odejściach wysokość odprawy zależna byłaby od przepracowanych lat. Udało nam się dość znacznie podnieść ich wysokość dla pracowników z dużym stażem. Osoby, które skorzystałyby z oferty odejścia z Grupy, nie mogłyby podjąć w niej pracy przez pięć lat. W przypadku odejścia do innego zakładu Grupy, pracownik musiałby się zobowiązać, że będzie pracował tam przez co najmniej 2 lata" - powiedziała Wanda Stróżyk.

Liderka Solidarności zaznaczyła, że pracownicy bielskiego zakładu indywidualnie do końca marca mają się określić, czy przyjmują jedno z rozwiązań. Jeśli liczba chętnych będzie niższa od planowanego poziomu redukcji zatrudnienia, wówczas firma może dopełnić pulę zwolnień wskazanymi przez siebie osobami. Tacy pracownicy otrzymają wypowiedzenie i jedynie odprawę wynikającą z Kodeksu pracy.

20 lutego zarząd FCA Powertrain Poland w Bielsku-Białej zakomunikował centralom związkowym, że w wyniku wprowadzenia przez Komisję Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych nastąpił spadek zamówień na silniki, czego konsekwencją jest konieczność zakończenia przez firmę produkcji silników TwinAir oraz ograniczenie produkcji silników GSE i SDE. Zapowiedziano zamiar zwolnienia 300 pracowników, w tym 290 osób z produkcji. W bielskim zakładzie pracuje ponad 800 osób.

