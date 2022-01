Związkowcy chcą gwarancji realizacji umowy społecznej dla górnictwa

Związki zawodowe, które w maju 2021 podpisały umowę społeczną ws. transformacji górnictwa, chcą gwarancji realizacji zapisów tego dokumentu. Zapowiadają protesty, jeżeli do 21 stycznia rząd nie podejmie w tej sprawie rozmów – ogłosili w czwartek związkowcy. W ich ocenie umowa nie jest realizowana.

"Niepodjęcie rozmów przez rząd do 21 stycznia odbierzemy jako jednostronne złamanie umowy społecznej, co poskutkuje rozpoczęciem w woj. śląskim akcji protestacyjno-strajkowych o skali większej niż za czasów rządów koalicji PO-PSL" - napisali związkowi sygnatariusze umowy w czwartkowym liście do szefa MAP, wicepremiera Jacka Sasina.

"Wzywany stronę rządową do natychmiastowego rozpoczęcia rozmów, które nie tylko doprowadzą do uzyskania gwarancji realizacji zapisów podpisanej w 2021 roku Umowy społecznej, ale też do jej nowelizacji" - czytamy w związkowym piśmie.

"Celem tej nowelizacji powinno być stworzenie systemu odpornego na szantaże energetyczne (gazowe) ze strony Federacji Rosyjskiej, jak również wprowadzenie mechanizmów pozwalających chronić mieszkańców Rzeczypospolitej przed negatywnymi skutkami polityki klimatycznej dygnitarzy europejskich" - napisali do wicepremiera liderzy śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Sierpnia'80, Kadry, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Solidarności'80 i Związku Zawodowego Pracowników Dołowych.

Podczas czwartkowego briefingu prasowego po spotkaniu związkowych sygnatariuszy umowy społecznej, lider śląsko-dąbrowskiej "S" Dominik Kolorz ocenił, iż umowa nie jest realizowana. Związkowców niepokoją m.in. rozpoczęte analizy dotyczące możliwości skrócenia okresu wygaszania kopalń do roku 2040-45, a nawet 2038, wobec zapisanego w umowie społecznej 2049.

Związkowcy wskazują także, iż rząd nie wywiązał się z ustaleń dotyczących wprowadzenia ustawy o Funduszu Transformacji Śląska oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji wykorzystujących czyste technologie węglowe.

