Związkowcy: do woj. śląskiego powinno trafić 70 proc. środków z FST

70 proc. przypadających na Polskę środków z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji powinno trafić do woj. śląskiego – postulują związkowcy w projekcie umowy społecznej dotyczącej górnictwa. Chcą też m.in., by dochody z aukcji praw do emisji CO2 wsparły inwestycje w czyste technologie węglowe.

Wśród postulowanych przez stronę społeczną rozwiązań - obok budżetowego wsparcia dla kopalń w rozpisanym do 2049 roku okresie transformacji - jest także postulat uwzględnienia przy wyliczaniu dopłat indeksacji przeciętnego wynagrodzenia górników w poszczególnych kopalniach w kolejnych latach o 2 punkty procentowe powyżej poziomu średniorocznej inflacji.

W poniedziałek związkowcy wysłali swój projekt umowy społecznej do Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) i Kancelarii Premiera, a we wtorek upublicznili kluczowe założenia dokumentu - m.in. postulat powołania Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz proponowaną kwotę odpraw dla odchodzących z pracy górników, w wysokości 120 tys. zł netto.

PAP dotarła do całości związkowego projektu, w którym zawarto także propozycje dotyczące mechanizmów finansowania: zarówno samego sektora węglowego, jak i inwestycji w czyste technologie węglowe oraz innych procesów związanych z transformacją regionu.

Projekt zakłada m.in. że do czasu zakończenia wydobycia kopalnie będą objęte systemem wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych, wynikających z przyjętych planów redukcji wydobycia. Po rozpoczęciu likwidacji kopalni budżet ma finansować procesy likwidacyjne, aż do ich zakończenia.

Podobnie jak w odrzuconym przez związki rządowym projekcie, w dokumencie opracowanym przez stronę społeczną mowa m.in. o mechanizmach zapewniających skuteczność transformacji. Chodzi m.in. o określenie operacyjnych i kosztowych mierników dla każdej kopalni, obowiązujących aż do jej zamknięcia, będącymi podstawą do wyliczenia budżetowej dopłaty. Ważnym parametrem mają tu być ceny węgla, oparte o benchmark rynkowy (w odniesieniu do cen w zachodnioeuropejskich portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia), ale z uzgodnionym korytarzem odchyleń i z przychodami bilansującymi poziom wsparcia.

Związkowcy postulują, by w umowie społecznej rząd zagwarantował przyjęcie ustawy zatwierdzającej ustalony poziom wsparcia finansowego na transformację w latach 2021-2049, w okresach 3-6-letnich.

"System wsparcia powstanie w oparciu o porównywalne wskaźniki dla poszczególnych jednostek i ich programy operacyjne sporządzone na bazie obiektywnych wskaźników ekonomicznych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju i kwestii społecznych" - czytamy w projekcie umowy.

Dokument wymienia konkretne, postulowane przez związki, inwestycje w tzw. czyste technologie węglowe. To m.in. budowa instalacji do zgazowywania węgla do SNG (gazu syntezowego), instalacja zgazowywania na potrzeby produkcji metanolu, instalacja w technologii IGCC (elektrownia na gaz z węgla), dokończenie inwestycji w Elektrowni Łaziska z wykorzystaniem technologii CCU oraz budowa instalacji do produkcji niskoemisyjnego paliwa węglowego, którego wykorzystanie miałoby być możliwe w gospodarstwach domowych do roku 2045 (projekt rządowy mówił o 2040 r. - PAP).

"Strona rządowa gwarantuje rozpoczęcie wskazanych wyżej inwestycji do końca 2021 roku poprzez wykorzystanie środków pochodzących m.in. z dochodów budżetu państwa z aukcji praw do emisji CO2, z Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU), Towarzystwa Finansowego Silesia oraz poprzez partnerstwo publiczno-prywatne" - brzmi proponowany przez związki w projekcie zapis. Strona społeczna postuluje, by inwestycje, o których mowa, zostały zrealizowane do 2025 r. Do realizacji części z nich miałaby powstać spółka specjalnego przeznaczenia.

W związkowym projekcie mowa również o powołaniu Funduszu Transformacyjnego, którego celem będzie skoordynowanie transformacji terenów pogórniczych z transformacją regionu. "Strona rządowa gwarantuje przekazanie na transformację woj. śląskiego 70 proc. puli środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji UE" - brzmi proponowany przez związkowców zapis.

Inny postulat to powołanie Rady Koordynacyjnej ds. Transformacji Woj. Śląskiego, której zadaniem będzie koordynacja poszczególnych programów transformacyjnych. W jej skład weszliby przedstawiciele rządu, samorządu woj. śląskiego, gmin górniczych, reprezentatywnych związków zawodowych oraz przedstawiciele pracodawców.

"Strona rządowa deklaruje wsparcie finansowe w ramach środków pochodzących z Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU), Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, EFS+ i EFRR inwestycji związanych z technologią wodorową, przemysłem motoryzacyjnym, energochłonnym i cyfryzacją oraz finansowanie lokalnych programów aktywizacji zawodowej w gminach i miastach, w których likwidowane będą kopalnie" - postulują w projekcie związki.

Wspierający transformację regionu Śląski Fundusz Rozwoju miałby zostać powołany specjalną ustawą, która - postuluje strona społeczna - powinna wejść w życie do połowy tego roku.

Terminy zakończenia wydobycia w poszczególnych kopalniach pozostały w związkowym projekcie takie same jak zapisano w umowie pomiędzy związkowcami a rządem, zawartej w Katowicach we wrześniu 2020 r. Umowa ta określiła horyzont działania kopalń węgla energetycznego w Polsce do końca 2049 r.

Zgodnie ze związkowym projektem, w tym roku zakończy eksploatację ruch Pokój kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej, a dwie pozostałe części tej kopalni: Halemba i Bielszowice w 2023 roku zostaną połączone w jeden ruch, który zakończy eksploatację w 2034 r. Kopalnia Bolesław Śmiały ma zakończyć eksploatację w roku 2028, kopalnia Sośnica w 2029, kopalnia Piast w 2035, a połączona z nią kopalnia Ziemowit - dwa lata później.

Kopalnia Staszic-Wujek zakończy eksploatację w roku 2039, a kopalnie: Bobrek (należąca do spółki Węglokoks Kraj) i Brzeszcze (należąca do spółki Tauron Wydobycie) w roku 2040. Kopalnia Mysłowice-Wesoła ma zakończyć wydobycie w roku 2041, kopalnia Rydułtowy w 2043, kopalnia Marcel w 2046, a kopalnie Chwałowice i Jankowice w 2049, podobnie jak należące do Tauronu Wydobycie kopalnie Sobieski i Janina, które w tym roku - jak planuje zarząd tej spółki - mają być połączone. W projekcie nie ma daty zakończenia eksploatacji węgla w podlubelskiej Bogdance.

Projekt przewiduje, że jeżeli w systemie alokacji, czyli przenoszenia górników między kopalniami, pracownik nie będzie miał zagwarantowanej ciągłości zatrudnienia pod ziemią lub w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla, będzie mógł skorzystać z 4-letniego urlopu górniczego (dla pracowników przeróbki: 3-letniego), otrzymując przez ten czas 80 proc. wynagrodzenia z półrocza poprzedzającego przejście na urlop. W przeszłości podczas urlopów górniczych pracownicy otrzymywali 75 proc. wynagrodzenia.

Innym rodzajem osłon, kierowanym do osób z krótszym stażem, mają być jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 120 tys. zł netto. Z tego instrumentu będą mogli korzystać zarówno zatrudnieni pod ziemią, jak i pracownicy powierzchni. Ponadto projekt przewiduje pięcioletnie dodatki wyrównawcze dla osób, które samodzielnie znajdą pracę poza górnictwem, a także bezpłatne przekwalifikowania.

Przedstawiciele MAP nie komentują na razie związkowego projektu. Rzecznik resortu Karol Manys potwierdził we wtorek, że dokument wpłynął do ministerstwa i jest obecnie analizowany. Kolejne rozmowy ze związkowcami zaplanowano na 25 stycznia, a podpisanie umowy społecznej miałoby nastąpić w połowie lutego. Później ma nastąpić prenotyfikacja i notyfikacja dokumentu w Komisji Europejskiej - jej zgoda będzie warunkiem wejścia umowy w życie i subsydiowania sektora węglowego w okresie jego transformacji.