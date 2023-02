Związkowcy z JSW: wzrost płac o 15,4 proc. "w miarę dobry i akceptowalny"

Uzgodniony w środowym porozumieniu płacowym wzrost wynagrodzeń w Jastrzębskiej Spółce Węglowej o 15,4 proc. "na dzień dzisiejszy jest w miarę dobry i akceptowalny" - oceniają związkowcy z JSW. Porozumienie zakończyło w spółce spór zbiorowy, w którym postulatem był wzrost płac o 25 proc.

Zgodnie z podpisanym w środę porozumieniem, od 1 stycznia 2023 roku fundusz płac dla pracowników spółki zostaje zwiększony o 15,4 proc. i wzrośnie o ok. 580 mln zł - poinformowała wcześniej JSW w raporcie bieżącym.

Z opublikowanej przez związkowców treści porozumienia wynika, iż wzrost funduszu płac o 15,4 proc. "realizowany będzie poprzez wdrożenie nowych tabel stawek płac zasadniczych od 1 stycznia 2023 r.". Nowe tabele płac są załącznikami do porozumienia. Wzrost stawek płac zasadniczych obejmie wszystkich pracowników zatrudniającej ok. 22 tys. osób jastrzębskiej spółki.

W dokumencie zapisano jednocześnie, iż "po pierwszym półroczu strony porozumienia przystąpią do przeglądu sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej spółki; zostanie dokonana ocena wyników spółki, która będzie podstawą do realizacji ustalonego funduszu płac".

Działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników oraz związek Kadra prowadziły w spółce spór zbiorowy na tle płacowym. Mediatorem był senator PiS Wojciech Piecha. W razie fiaska rozmów, na 10 lutego związkowcy zapowiadali manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie.

"Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i tak liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie. To pomogło w uzyskaniu w miarę dobrego porozumienia. Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace. Pozostał nam jeszcze do załatwienia temat ekwiwalentu za deputat węglowy. Ta sprawa zostanie przez nas załatwiona w najbliższych dniach" - poinformowali w środę związkowcy z JSW.

Początkowo zamiast podwyżki stawek zasadniczych zarząd JSW deklarował chęć rozmów o wpłacie nagrody pieniężnej w sierpniu. Później zmodyfikował stanowisko i zaproponował 12-procentową podwyżkę płac od stycznia. W środę strony zgodziły się na zwiększenie funduszu płac o 15,4 proc. "Dziś zawarte porozumienie nie blokuje w żaden sposób działań pozostałych organizacji związkowych" - oświadczyły reprezentatywne związki z JSW.

W zeszłym roku wynagrodzenia w JSW wzrosły o 10 proc. W lipcu ub. roku pracownikom wypłacono także jednorazową nagrodę w wysokości od 13 tys. do 19 tys. zł brutto, co kosztowało spółkę ok. 480 mln zł.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl