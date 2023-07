Związkowiec z Turowa o orzeczeniu NSA: to bardzo dobry krok w kierunku normalnego funkcjonowania kopalni

Orzeczenie NSA to bardzo dobry krok w kierunku normalnego funkcjonowania kopalni; ta decyzja przyczyni się też do tego, że ceny energii w Polsce nie będą pięć razy wyższe niż obecnie – powiedział we wtorek PAP szef NSZZ „Solidarności” w KWB Turów Wojciech Ilnicki.

We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa. NSA uwzględnił zażalenia GDOŚ, PGE GiEK i Prokuratury Krajowej.

Chodzi o zażalenia na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja br. Sąd ten wówczas wstrzymał - do czasu rozpoznania właściwej skargi - wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r.

Szef NSZZ "Solidarności" w KWB Turów Wojciech Ilnicki powiedział w rozmowie z PAP, że orzeczenie NSA to "bardzo dobry krok w kierunku normalnego funkcjonowania kopalni". "Ta decyzja pozwala również na to, aby ceny energii w Polsce nie były pięć razy wyższe niż obecnie" - powiedział związkowiec.

Dodał, że funkcjonowanie kopalni i elektrowni Turów pozwoli "na rozwój energetyki odnawialnej", dla której - jak mówił Ilnicki - "Turów jest stabilizatorem".

Szef NSZZ "Solidarności" w KWB Turów mówiąc o orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 31 maja, wskazał, że miało ono doprowadzić do wstrzymania wydobycia w Turowie, a w konsekwencji do zatrzymania produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Turów.

Związkowiec wyraził przy tym opinię, że zamknięci kopalni Turów "z dnia na dzień" spowodowałoby katastrofę ekologiczną. "To jest skandal, że wcześniej polski sąd podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej ws. Turowa. Dzisiejsze orzeczenie zaś pokazuje, że jeszcze możemy wierzyć w praworządności i że są sędziowie, którzy potrafią realnie patrzyć na sytuację i złożoność sprawy" - powiedział.

W uzasadnieniu wtorkowej decyzji NSA wskazano, że sąd pierwszej instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji nie tylko w kontekście sytuacji strony skarżącej, lecz również uwzględniać szeroko rozumiany interes publiczny oraz interes innych stron postępowania. "W tej sprawie sąd wojewódzki nie dokonał tego rodzaju oceny wniosków skarżących oraz argumentów inwestora i organu" - przekazał PAP rzecznik NSA sędzia Sylwester Marciniak.

"Sąd podkreślił, że nie ulega wątpliwości, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli" - przekazał rzecznik NSA.

Jak dodał "w tej sprawie przebieg procesu inwestycyjnego wykluczał możliwość skutecznego wstrzymania wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co pominął sąd pierwszej instancji".

Sprawa dotyczy decyzji GDOŚ z 30 września 2022 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia: "Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, realizowanego w gminie Bogatynia". Skargę na decyzję środowiskową złożyły m.in. Fundacja Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

"W ocenie sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku" - informował na początku czerwca WSA. Rzeczniczka WSA podawała wówczas też, że wydane przez WSA postanowienie z 31 maja br. nie wstrzymuje pracy kopalni Turów.

Tymczasem w drugiej połowie czerwca WSA informował, że właściwa skarga na decyzję środowiskową - w związku z którą wydano postanowienie o wstrzymaniu wykonania tej decyzji - ma zostać rozpoznana przez ten sąd 31 sierpnia br.

