Zwiększenie produkcji węgla może obniżyć ceny energii

Zwiększenie produkcji w elektrowniach węglowych i związany z tym wzrost europejskiej podaży energii może efektywnie obniżyć jej cenę – ocenia prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Jego zdaniem na kryzysie energetycznym korzystają obecnie głównie wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych.

"Obecnie przedsiębiorcy OZE wcale nie oferują energii po niższej cenie; przeciwnie - korzystają na wojnie i generują nadzwyczajne zyski" - powiedział w poniedziałek PAP prezes. Przypomniał, iż rozwój OZE w Europie był i jest wspierany z publicznych środków.

"Z drugiej strony takie paliwa jak węgiel, choćby przez wysokość opłat za emisję CO2, były eliminowane z miksu energetycznego na rzecz gazu ziemnego, głównie z Rosji" - powiedział szef największej w UE węglowej spółki, wskazując, iż europejska polityka wobec węgla w minionych latach była pochodną unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Rogala przytoczył branżowe raporty, zgodnie z którymi średni koszt produkcji 1 megawatogodziny energii z elektrowni wiatrowych to ok. 180 zł, zaś giełdowa cena tej samej energii na rynku niemieckim to ok. 1600 zł. "Okazuje się, że marża producentów energii z OZE siedmiokrotnie przewyższa koszt jej produkcji" - wyliczał prezes PGG.

Jego zdaniem przedsiębiorcy produkujący energię z OZE korzystają z rosnących cen gazu i podnoszą do maksymalnych poziomów ceny energii odnawialnej, nie widać natomiast żadnych działań, które osłaniałyby odbiorców przed maksymalną marżą na energię z odnawialnych źródeł.

Węgiel zapewnia stałe dostawy energii

"Paradoksalnie to właśnie węgiel, importowany obecnie do Europy w dużych ilościach, ma tak naprawdę nie tylko zapewnić dostawy energii, ale również obniżyć jej cenę. Zwiększenie produkcji w elektrowniach węglowych, a zatem wzrost podaży energii, może tę cenę efektywnie obniżyć" - powiedział Tomasz Rogala.

Kraje, które mają własny węgiel kamienny czy brunatny - podkreślił prezes - mogą dziś zaproponować energię znacznie taniej. "Europa powinna w sprawiedliwy sposób traktować zarówno wytwórców energii elektrycznej z OZE, jak i ze stałych paliw kopalnych, unikając sytuacji, w których część wytwórców korzysta z maksymalnych zysków dzięki wysokim marżom" - podsumował prezes PGG.

