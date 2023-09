Zwodowano pogłębiarkę do obsługi drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną

Zwodowano pogłębiarkę, która ma obsługiwać drogę wodną przez Mierzeję Wiślaną. Statek specjalistyczny, który zasili flotę Urzędu Morskiego w Gdyni, będzie wykorzystywany też do utrzymywania torów podejściowych do portów morskich do 18 m - podał Urząd Morski.

Umowę na budowę pogłębiarki podpisano w marcu 2022 r. Zakładała ona zaprojektowanie, budowę, wyposażenie i dostawę pogłębiarki. Wartość kontraktu to 116,5 mln zł.

"Administracja morska niebawem zyska nowoczesną, specjalistyczną jednostkę, która w wydatny sposób ułatwi utrzymywanie założonych parametrów torów wodnych, prowadzących do portów. Wprowadzenie do eksploatacji własnej pogłębiarki pozwoli na dokonanie oszczędności w zakresie prac czerpalnych, a także przyspieszy ich wykonywanie, szczególnie tam, gdzie wymagane będą pilne podczyszczenia" - poinformował cytowany w komunikacie Urzędu Morskiego w Gdyni wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Przedstawiciele Urzędu Morskiego w Gdyni wskazali, że jednostka może już samodzielnie unosić się na wodzie.

"Pod koniec października 2022 roku miała miejsce uroczystość położenia stępki, a niecały rok później pogłębiarka, dla której wybraliśmy imię URSA, została zwodowana. Zaawansowanie prac aktualnie wynosi ponad 70 proc." - zaznaczył dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski. Dodał, że nowa jednostka powinna dołączyć do floty do końca pierwszego kwartału 2024 r.

Statek jest budowany przez fińską stocznię Tyovene Oy, która przy tym projekcie współpracuje również z firmami z Holandii. Kontrakt obejmuje także dostarczenie systemu rurociągów refulacyjnych. Dostawa tego sprzętu odbędzie się wraz z kontenerami transportowymi i systemem kotwiczenia końcówki przeznaczonej do połączenia z systemem wyładowczym pogłębiarki.

Takiej pogłębiarki jak URSA nie można zamówić jako gotowy produkt z katalogu internetowego. Jest to jednostka zaprojektowana oraz zbudowana pod konkretnego klienta, według konkretnej specyfikacji, spersonalizowana, spełniająca wysokie wymagania zamawiającego oraz wszystkie obowiązujące przepisy - ocenił Juha Granqvist, dyrektor zarządzający Tyovene OY.

Budowa nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną przebiega etapami. 17 września ub. roku na Mierzei Wiślanej oddano do użytkowania Kanał Żeglugowy wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą oraz wyspą na Zalewie Wiślanym. Drugi etap, obudowa brzegów rzeki Elbląg, jest zaawansowany w ponad 90 proc. Jego elementem jest most obrotowy w Nowakowie, który został oddany do użytku na początku lipca br. Całość prac w ramach tej części inwestycji zakończy się do końca 2023 r. W maju br. zakończono trzeci etap, czyli pogłębianie torów wodnych na Zalewie Wiślanym oraz wykonanie oznakowania nawigacyjnego.