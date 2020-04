Zwolnienia ze składek na ZUS z automatu. Prawie…

Jednym z najbardziej widocznych narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców jest zwolnienie ze składek ZUS na trzy miesiące najmniejszych firm. Można już składać wnioski. Wyjaśniamy związane z tym wątpliwości.

Może się jednak zdarzyć, że wniosek zostanie przez ZUS odrzucony.- W przypadku decyzji odmownej, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra – wyjaśnia ekspertka.Ale tutaj zaczynają się już gorsze wiadomości. - Jednak samo złożenie wniosku nie gwarantuje zwolnienia, w przypadku odmowy, przedsiębiorca będzie musiał uiścić składki wraz z odsetkami. Niezapłacone należności za marzec-czerwiec br. będą traktowane jako zadłużenie, które przedsiębiorca ma obowiązek spłacić. Wtedy przedsiębiorca może złożyć wniosek o rozłożenie tego zadłużenia na raty w trybie art. 15zb bez opłaty prolongacyjnej, o ile jeszcze będzie obowiązywał termin umożliwiający zastosowanie tego przepisu – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.Przypomnijmy, że przez w okresie zwolnienia ze składek będzie zachowana ciągłość ubezpieczenia. Ten okres będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.