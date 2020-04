Zwrot w nastrojach na warszawskim parkiecie - silnie spadki dużych spółek

Mimo wzrostów na początku giełdowej sesji indeks WIG20 stracił w środę ponad 3 proc. Mocno przecenione zostały akcje banków po korekcie ich ratingów, którą agencja Fitch przeprowadziła we wtorek wieczorem.

Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 3,4 proc. do 1.606,21 pkt., WIG zniżkował 3,1 proc. do 44.666,91 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 3,2 proc. do 3.165,94 pkt., a sWIG80 spadł 0,7 proc. do 10.980,50 pkt. Pogorszenie nastrojów miało miejsce po dwóch wzrostowych sesjach, w trakcie których WIG20 zyskał łącznie 5,3 proc.

Obroty na GPW wyniosły 1.578 mln zł, z czego 1.303 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania ok. 7 punktów powyżej wtorkowego zamknięcia, po czym wszedł w fazę systematycznych spadków. Było to zbieżne z zachowaniem się światowych rynków akcji. Przecena utrzymywała się do końca sesji, czemu sprzyjało otwarcie w USA, gdzie indeks S&P 500 zapoczątkował notowania ok. 70 pkt. luką podażową.

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA dominowały silne spadki. Najmocniejsza przecena dotknęła Rosję - indeks RTS stracił prawie 8 proc.

DAX idzie w dół o 3,8 proc. o godz. 17.15, a S&P500 spada 2,8 proc.

Na GPW na wartości straciły wszystkie indeksy sektorowe.

WIG-banki poszedł w gól 4,3 proc., a najsilniej w indeksie spadł kurs Santander Bank Polska (-6,8 proc. do 160,70 zł) oraz mBanku (-5,1 proc. do 223,0 zł)

We wtorek wieczorem agencja Fitch dokonała korekty ratingów krajowych banków. Efektem przeglądu była najczęściej zmiana perspektywy ratingu ze stabilnej na negatywną (dotyczyło to Santandera, Banku Pekao, Aliora i BOŚ), a w przypadku Getin Noble Bank Fitch zdecydował się na obniżenie długoterminowego ratingu IDR do CCC+.

Kursy 18 z 20 spółek z WIG20 zniżkowały. Po za bankami silnie przeceniony został KGHM (-6,3 proc. do 70,26 zł) i PZU (-5,9 proc. do 29,02 zł).

Cena akcji LPP spadła 1,9 proc. do 5.650 zł.

Podczas telekonferencji przedstawiciele LPP poinformowali, że szacunkowy spadek skonsolidowanej marży brutto na sprzedaży może wynieść w tym roku 5 p. p., a grupa nie jest w stanie osiągać zysku operacyjnego w okresie zamknięcia sklepów, lecz jej sytuacja płynnościowa jest dobra.

Serię pięciu sesji zwyżkowych przerwało CCC (-0,9 proc. do 46,56 zł) mimo, że po otwarciu rosły nawet 20 proc.

Na szerokim rynku silnie zwyżkowały akcje CI Games (+15,2 proc. do 0,788 zł).

Spółka podała, że sprzedała ok. 575 tys. sztuk gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", w tym do ostatecznego klienta ok. 400 tys. sztuk. Szacowane przychody ze sprzedaży gry wynoszą 39 mln zł.