Zwycięzcy programu Fundacji Orlen dla społeczności lokalnych pod koniec kwietnia; w puli 3 mln zł

Pod koniec kwietnia Fundacja Orlen ogłosi zwycięzców tegorocznej, 3. edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”, który ma wspierać społeczności lokalne. Pula środków to 3 mln zł. O granty ubiegają się organizacje i instytucje ze wszystkich województw.

"Fundacja Orlen zakończyła nabór do największego programu grantowego +Moje miejsce na Ziemi+" - oznajmił w czwartek PKN Orlen. W obecnej, trzeciej edycji tego przedsięwzięcia przyznano 3 mln zł na rozwój społeczności lokalnych, o milion złotych więcej niż wcześniej; o granty ubiegać się będzie blisko 3 tys. organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych z całej Polski.

"Szansę na realizację zwycięskich projektów ma w tym roku aż 300 podmiotów" - podał płocki koncern. Na rozdanie czekają granty w wysokości 5 tys., 10 tys., 15 tys. i 20 tys. zł. Jak zapowiedziała spółka, "zwycięzców trzeciej edycji programu +Moje miejsce na Ziemi+ poznamy pod koniec kwietnia 2020 r".

Członek zarządu Fundacji Orlen Marta Soluch zwróciła uwagę, że nabór wniosków do tegorocznej edycji "miał miejsce w wyjątkowym czasie", a pomimo tego wypłynęło ponad 700 zgłoszeń więcej niż w ubiegłym roku. "To sygnał nie tylko o coraz większej popularności programu, ale i cenna informacja, że skutecznie realizujemy nasz cel, docierając i wspierając społeczności lokalne w każdym nawet najmniejszym zakątku kraju" - oceniła Soluch, cytowana w czwartkowym komunikacie koncernu.

Podkreśliła jednocześnie, że 60 proc. wniosków napłynęło do Fundacji Orlen z małych miejscowości, liczących do 20 tys. mieszkańców. "Świadczy to o tym, jak wielka jest potrzeba tych najmniejszych społeczności lokalnych na wsparcie ich rozwoju i jak aktywne są organizacje pozarządowe w tych regionach" - dodała Soluch.

W tegorocznej edycji programu "Moje miejsce na Ziemi" o granty ubiegają się organizacje ze wszystkich 16 województw w Polsce, a najwięcej wniosków spłynęło z województwa mazowieckiego - ponad 400. Powyżej 200 zgłoszeń, jak podano w informacji prasowej płockiego koncernu, złożyły organizacje z województw: małopolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubelskiego, łódzkiego i podkarpackiego.

Według PKN Orlen, najpopularniejszą kategorią, na którą beneficjenci planują przeznaczyć środki, jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - to blisko 850 wniosków, a następną w kolejności kategorią jest rozwój edukacji, kultury i sztuki - ponad 800 wniosków. "Ponad 1000 organizacji ubiega się o najwyższe granty w wysokości 20 tys. zł" - zaznaczył koncern.

W ciągu dwóch dotychczasowych edycji "Moje miejsce na Ziemi" korporacyjna Fundacja Orlen przeznaczyła łącznie ponad 4 mln zł na wsparcie inicjatyw społecznych, a pomoc trafiła do blisko 580 organizacji.