ZWZ PKO BP zdecydowało o wypłacie dywidendy z zysku za 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało, że bank przeznaczy na dywidendę dla akcjonariuszy 2 mld 287 mln 500 tys. zł, co stanowi 1,83 zł brutto na jedną akcję - podał bank w czwartkowym raporcie.

"Zarząd PKO Banku Polskiego (...) informuje, że 12 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku (ZWZ) przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy 2 287 500 000 zł, co stanowi 1,83 zł brutto na jedną akcję" - podano w raporcie.

Jak dodano, ZWZ ustaliło, że dniem nabycia prawa do dywidendy będzie 4 sierpnia 2022 r.; termin wypłaty dywidendy - to 23 sierpnia 2022 r. "Dywidenda przysługiwać będzie ze wszystkich 1.250.000.000 akcji banku" - napisano w raporcie.

Pod koniec lutego br. bank poinformował, że grupa kapitałowa PKO BP za 2021 r. wypracowała rekordowy zysk na poziomie 4,9 mld zł. Porównując to do okresu sprzed pandemii, jest to wzrost o ponad 20 proc. Jak podano wówczas, zarząd i rada nadzorcza banku zarekomendowały wypłatę dywidendy w kwocie 2,3 mld zł z zysku za 2021 r.

PKO Bank ma aktywa o wartości 418 mld zł. W 2021 r. wypracował 4,9 mld zł zysku, obsługuje 11 mln klientów detalicznych. Skarb Państwa posiada 29,43 proc. udziałów w PKO BP.

