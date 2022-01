Zych: Polski Ład wpisuje się w kierunek przyjęty przez większość państw europejskich

Polski Ład wpisuje się w kierunek przyjęty przez większość państw europejskich; nie jest to ewenement, rewolucja, ale przyjęcie pewnej normy. Można się z nią nie zgadzać, ale nie można tego kwestionować - uważa prezes Ośrodka Analiz Cegielskiego Tymoteusz Zych.

Z początkiem nowego roku weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza ten program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz progu podatkowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znika ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) 9-proc. składki zdrowotnej. Zrekompensować ma to tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł brutto.

Pytany przez PAP o ocenę wprowadzonych przez rząd rozwiązań, prezes Ośrodka Analiz Cegielskiego Tymoteusz Zych zauważył, iż w przestrzeni publicznej zwraca się uwagę na pewne "punktowe problemy" związane z Polskim Ładem, w szczególności na to, że osoby lepiej zarabiające będą łącznie płacić wyższą kwotę podatków i składek niż to do tej pory. Jak dodał, wskazuje się także na "wątpliwości interpretacyjne i złożoność niektórych rozwiązań, która powoduje konieczność dostosowania się w pierwszych miesiącach do zmian".

"Mam jednak wrażenie, że tego typu narracje przyćmiewają istotę tej reformy, która upodabnia nasz system podatków i ubezpieczeń do rozwiązań funkcjonujących w krajach Europy zachodniej i generalnie w większości państw Unii Europejskiej" - ocenił Zych. Jego zdaniem standard ten "oczywiście może być przedmiotem dyskusji". "Nie dziwi sprzeciw ze strony osób o liberalnym podejściu do gospodarki. Bardziej zaskakuje, że Polskiemu Ładowi sprzeciwia się wielu zwolenników modelu państwa przyjętego na zachodzie" - powiedział.

Jak wskazał, przyjęte rozwiązania polegają na "wyraźnie progresywnym opodatkowaniu", w ramach którego osoby najlepiej zarabiające są obciążone proporcjonalnie wyższymi obciążeniami. Zarazem - jak mówił - do "adekwatnego poziomu" podwyższana jest kwota wolna od podatku.

"Do tej pory mieliśmy do czynienia z symbolicznym poziomem kwoty wolnej od podatku - w tej chwili należeć ona będzie do najwyższych w Europie, w relacji do średniego wynagrodzenia na poziomie 44 proc. W większości krajów UE kwota ta kształtuje się na poziomie od 5 do 15 tys. euro, czyli od 20 procent do 50 procent średniego wynagrodzenia" - wskazał.

Zdaniem Zycha dzięki podwyższeniu progu podatkowego szczególnie dużo zyskają małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci. "Ostatnia ważna kwestia to fakt, że znika szeroko wykorzystywana możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku i możliwość jej opłacania w ryczałtowej wysokości przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ta praktyka powodowała, że system opodatkowania w Polsce był w istocie degresywny - czyli osoby zarabiające więcej płaciły proporcjonalnie mniej, jeżeli uruchomiły jednoosobową firmę" - powiedział.

"Wiemy, że grupa około 10 procent Polaków, która straci na Polskim Ładzie, jest z tego niezadowolona, co jest całkowicie zrozumiałe" - przyznał. Wskazał przy tym, że mowa o grupie mającej "znacznie większy wpływ na funkcjonowanie opinii publicznej niż pozostałe 90 procent".

"Można różnie oceniać te zmiany, można śmiać się z tego, że korzyści dla osób najmniej zarabiających to czasem kwoty kilkudziesięciu lub niewiele ponad stu złotych, natomiast z całą pewnością wątpliwości nie ulega to, że większość Polaków wskutek tych zmian będzie jednak zarabiała więcej niż dotychczas" - ocenił prezes Ośrodka Analiz Cegielskiego. Według niego Polski Ład wpisuje się w kierunek przyjęty przez większość państw europejskich. "Nie jest to ewenement, rewolucja, ale przyjęcie pewnej normy. Można się z nią nie zgadzać, ale nie można tego kwestionować" - stwierdził.

