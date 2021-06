Zygmunt Solorz ma problem z Netią

1 lipca kończy się wezwanie ogłoszone przez Cyfrowy Polsat na sprzedaż do blisko 47,7 mln akcji Netii po 7 zł za akcję. Zdaniem Seweryna Masalskiego, dyrektora inwestycyjnego w MM Prime TFI to wysoka cena, jednak wezwanie nie obejmuje wszystkich akcji, jedynie 14 proc. Może to być powód fiaska całej operacji.

Cyfrowy Polsat ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netii po 7 zł za sztukę.



– Przedmiotem niniejszego zaproszenia jest 47 667 885 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych przez spółkę, zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLNETIA00014, które reprezentują 14,2 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 14,2 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki – czytamy w komunikacie.



W tym momencie Zygmunt Solorz-Żak z podmiotami zależnymi ma 249 286 331 akcji Netii, reprezentujące łącznie ok. 74,29 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniające do wykonywania 249 286 331 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących ok. 74,29 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpoczęto 24 czerwca, zakończenie zaplanowano na 1 lipca 2021 r. Przewidywana data przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW to 6 lipca 2021 r.

7 zł to dobra cena, ale…

Rozsądna rynkowa propozycja

„Strony porozumienia zobowiązały się do niezbywania akcji spółki do 31 grudnia 2021 roku, za wyjątkiem zbywania akcji spółki po cenie nie niższej niż 7 złotych za jedną akcję w ramach wezwania na sprzedaż 100 proc. akcji skierowanego do wszystkich akcjonariuszy spółki lub bezwarunkowej oferty zakupu akcji skierowanej przez Cyfrowy Polsat do wszystkich pozostałych akcjonariuszy obejmującej wszystkie akcje posiadane przez pozostałych akcjonariuszy” – czytamy.Seweryn Masalski, dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI zwraca uwagę, że Zygmunt Solorz-Żak swoim zwyczajem próbuje uzyskać jak najniższą cenę i jak najlepiej kupić akcje Netii.- Jednak po drugiej stronie jest kilku istotnych, mniejszościowych akcjonariuszy, którzy mają swoje argumenty i istotne udziały. Mowa zwłaszcza o funduszu FIP 11 FIZAN, powiązanym ze Zbigniewem Jakubasem, który w sprawie Netii wszedł w konflikt z Cyfrowym Polsatem, głosował przeciwko. Tym bardziej Cyfrowy Polsat chciałby się go pozbyć – wyjaśnia Seweryn Masalski.Jego zdaniem wezwanie za 7 zł wydaje się wysoką ceną, jednak nie obejmuje ono wszystkich akcji, jedynie 14 proc. - Nie do końca rozumiem dlaczego, ale jest to pewnie element tych przepychanek – wskazuje analityk.Jego zdaniem, dzisiejsza informacja, że trzy fundusze będą jednakowo głosować na walnym zgromadzeniu i nie sprzedadzą Netii dopóki nie będzie ogłoszone wezwanie na całość pozostałych akcji po cenie 7 zł, jest znakiem, że ta cena ich zadowala.- To sygnał dla pozostałych akcjonariuszy, że nie ma co odczekiwać, by ta cena kiedykolwiek była wyższa niż 7 zł i jak najbardziej można teraz przystąpić do wyzwania – uważa Seweryn Masalski. – Nie wiadomo, czy ono się uda, bo wzywający zastrzega sobie prawo do wycofania się. Być może tak się stanie, jeżeli żaden z dużych mniejszościowych akcjonariuszy się nie zgłosi – dodaje.Dyrektor inwestycyjny w MM Prime TFI zwraca uwagę, że wszystkie tegoroczne rekomendacje analityków dotyczące ceny akcji Netii są niższe niż 7 zł. PKO BP – 5,58 zł, Haitong Bank – 4,90 zł, DM mBanku – 4,70 zł, BOŚ – 4,20 zł.- To kolejne wezwanie w ostatnim czasie i wciąż nie udaje się zachęcić do sprzedaży udziałów trzech funduszy. Uważam, że doprowadzą do wezwania na całość akcji. Pytanie, czy stanie się to już teraz, czy dopiero za jakiś czas. To najbardziej prawdopodobny scenariusz. Może też okazać się, że z jakiegoś powodu Zygmunt Solorz uzna, że nie warto płacić aż tyle za wszystko, spróbują wziąć na przeczekanie mniejszościowych akcjonariuszy i wstrzymać się parę kwartałów z ogłoszeniem kolejnego wezwania i ściągnięciem Netii z giełdy. To mniej prawdopodobny scenariusz, bo mniejszościowi na walnym przeszkadzają i Solorz będzie chciał mieć problem z głowy – kreśli prawdopodobny rozwój wypadków Seweryn Masalski.Piotr Dubno, CFO w Motivizer jest zdania, że wycena akcji Netii, która pokazywałaby tzw. fair value (wartość godziwą – red.), jest relatywnie trudna do przeprowadzenia przede wszystkim ze względu na dominujący udział Cyfrowego Polsatu w akcjonariacie spółki – sięgający 74,3 proc.- Taki udział oznacza poza pełnią kontroli operacyjnej także szerokie możliwości wywierania decydującego wpływu nie tylko na realizowaną strategię, ale wprost na wyniki spółki. W takiej sytuacji bardzo trudno jest prognozować stanowiące podstawę wyceny wolne przepływy pieniężne w kolejnych okresach. Analizy dotyczące możliwego rozwoju spółki w różnych scenariuszach sugerują górną granicę przedziału wyceny jednej akcji na poziomach pomiędzy 7 a 8 zł. Z tego punktu widzenia, w sytuacji dominującego wpływu Cyfrowego Polsatu na strategię spółki cena na poziomie ok. 7 zł wydaje się być rozsądną rynkową propozycją – uważa Piotr Dubno.