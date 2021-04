Zygmunt Solorz nie odkupi reszty legendy giełdy. Akcjonariusze: cena o wiele za niska

Mniejszościowi akcjonariusze Elektrimu nie zamierzają sprzedawać swoich akcji Zygmuntowi Solorzowi uważając, że zaoferowana przezeń cena 18 zł jest wielokrotnie za niska. W poniedziałek zależna od miliardera spółka WBN Holding zaprosiła do składania ofert sprzedaży akcji spółki. To kolejne wezwanie na akcje Elektrimu.

Konflikt w akcjonariacie

Wyblakła gwiazda

Dążenie do przejęcia pełnej kontroli nad spółką i konflikt z akcjonariuszami trwa od kilku lat. W 2017 roku Zygmunt Solorz przeprowadzić dużą emisję akcji Elektrimu bez prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Mniejszościowi udziałowcy zaprotestowali przeciwko temu pomysłowi obawiając, się, że gdy Zygmunt Solorz wraz z nowym akcjonariuszem przejmą ponad 90 proc. udziałów zarządzą przymusowy wykup akcji.Dlatego miliarder postanowił zmienić taktykę ogłaszając kolejne wezwania – w 2018 r. jego spółce Karswell udało się odkupić w ten sposób niespełna 3 proc. akcji. Wówczas cena w wezwaniu wyniosła 14 zł.Pod koniec 2018 roku zapowiedział nawet powrót Elektrimu na giełdę. W ubiegłym roku jednak głosami spółek Zygmunta Solorza przy protestach mniejszościowych akcjonariuszy nadzwyczajne walne zgromadzenie Elektrimu anulowało uchwałę z listopada 2019 r. w sprawie powrotu spółki giełdę w Warszawie.Zobacz też: Elektrim jednak ma zgodę na powrót na GPW Mniejszościowi akcjonariusze zarzucają Zygmuntowi Solorzowi wyprowadzanie majątku ze spółki ze szkodą właśnie dla drobnych udziałowców.- Gdyby Zygmunt Solorz miał uczciwe zamiary, to zamiast podejmować kolejne próby przejęcia akcji spółki Elektrim za ułamek ich wartości, zgodziłby się, aby niezależni od stron sporu biegli, przeanalizowali i ocenili wpływ transakcji, do których mają zastrzeżenia mniejszościowi akcjonariusze, na stan majątku spółki (przewłaszczenia PAK, wyprowadzenie połowy Portów Praskich, nieuzasadnione pożyczki wewnątrz grupy kapitałowej, utajnione rozliczenia w ramach ugody dot. PTC etc.) oraz zgodziłby się na dokonanie wyceny wartości godziwej spółki Elektrim. z uwzględnieniem rekompensaty finansowej, gdyby potwierdziły się nasze podejrzenia. I dopiero na takiej podstawie godziwej wyceny ogłosiłby zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji spółki Elektrim - wskazują.Elektrim to mocno już wyblakła i nieco zapomniana gwiazda warszawskiego parkietu z początków transformacji. Była jedną z pierwszych spółek notowanych na giełdzie i przez pewien czas – największą. W latach 90. ubiegłego stulecia inwestował w wiele branż, miał ponad 150 spółek zależnych. W 2007 roku Elektrim złożył wniosek o upadłość układową, zaakceptowany przez sąd. W styczniu 2008 roku wstrzymano handel akcjami spółki na warszawskiej giełdzie.Obecnie Elektrim swoją działalność koncentruje na branży energetycznej, telekomunikacyjnej oraz na rynku nieruchomości zarówno w kraju, jak i za granicą. Będąca częścią grupy spółka Port Praski jest właścicielem terenów w Warszawie o powierzchni ok. 40 ha. Elektrim ma udziały w ZE PAK.