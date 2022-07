Żyjemy w najtrudniejszym momencie od 1989 r.

- Generalnie musimy pogodzić się z tą prawdą, że gospodarka jest po okresie silnej stymulacji. Nawet gdyby nie było wojny - i tak byśmy ją gasili, bo musielibyśmy zbić inflację - mówi w rozmowie z WNP.PL główny ekonomista BGK Mateusz Walewski. - Obok kryzysu energetycznego mamy do czynienia z kryzysem żywnościowym. Mówienie o tym, że było dobrze, a jest źle, niczego nie zmieni...

Jeszcze w tym roku będziemy mieli dobry wzrost PKB - zapowiada Mateusz Walewski..

Główny ekonomista BGK podkreśla, że nawet gdyby nie było wojny, mielibyśmy wysoką inflację.

Jak dodaje, wskaźniki nastrojów pokazują, że spowolnienie nadchodzi.

Jakie są w pańskiej ocenie główne przyczyny wystąpienia inflacji?



- Są dwie rzeczy, które dokonały się w ostatnich latach i traktuję je razem. Uważam, że należy mówić o nich wprost: po pierwsze - to COVID-19, który nadal czujemy i będziemy go czuć. Nie chodzi teraz nawet o liczbę ludzi, którzy chorują, ale o konsekwencje ekonomiczne, jakie wywołał. Mamy także wojnę na Ukrainie - z takim rozszerzeniem, że dotyczy to również polityki, którą Rosja uprawia w związku z tą wojną.

Teraz trochę zapomnieliśmy, że jak była pandemia, to cały świat transferował pieniądze publiczne do firm lub do gospodarstw domowych. Częściej do firm przekazywano środki w Europie, a do gospodarstw domowych trafiały pieniądze w Stanach Zjednoczonych.

Tak to mniej więcej - w uproszczeniu - wyglądało i oczywiście wymagało to finansowania fiskalnego, które było wspomagane przez banki centralne - poprzez obniżki stóp procentowych oraz tak zwane luzowanie ilościowe. I to robili absolutnie wszyscy, w większym lub mniejszym stopniu.

Pewność wystąpienia inflacji była stuprocentowa

Wtedy już było wiadomo, że to się musi skończyć inflacją... Większą lub mniejszą, ale pewność, że ona wystąpi, była stuprocentowa. Jedni obstawiali, że będzie ona jednocyfrowa, inni - że dwucyfrowa; myślę, że kilkanaście miesięcy temu ten drugi wariant był mniej prawdopodobny. Gdyby nie było wojny i problemów z zaopatrzeniem w surowce energetyczne, byłoby inaczej...

Mielibyśmy inflację kilkuprocentową - szacuję, że w przedziale 5-10 procent. Nie mówię tylko o Polsce, ale patrzę także globalnie.

U nas pewnie byłaby ona wyższa, ponieważ generalnie inflacja w krajach, które rosną szybciej, które są poza strefą euro, z wyjątkiem krajów bałtyckich, jest większa niż w pastwach zachodniej Europy czy w Stanach Zjednoczonych.

Ostatnie dane Komisji Europejskiej pokazują, że szczyty inflacji mamy w krajach bałtyckich, na Węgrzech, w Czechach i w Polsce. To oczywiste - nie będę się rozwodzić nad przyczynami, dlaczego w naszym regionie inflacja jest wyższa od tej na zachodzie kontynentu, bo to kwestia wyższego wzrostu, sytuacji na rynku pracy; wchodzą w to też elementy długookresowe.

Czyli pojawienia się inflacji można się było spodziewać?

- Tak uważam - i pewnie byłaby ona wyższa u nas niż w Europie. Nasz bank centralny podnosiłby stopy, tak samo jak podnosił. Powiedzmy szczerze: patrząc teraz za siebie, to, że NBP podnosił stopy trzy miesiące później niż bank czeski i węgierski, dla szerszego obrazu nie miało znaczenia. Szczególnie w obliczu tego, co się działo już podczas tej zimy oraz w lutym po agresji rosyjskiej na Ukrainę i w konsekwencji wcześniej już rozpoczętej przez Rosję wojny energetycznej, bo Rosja zaczęła ją prowadzić już wcześniej, ograniczała dostawy surowców do Europy, co podbijało koszty gazu i ropy naftowej. One już przed samą wojną były bardzo wysokie.

To dodało dodatkowego impulsu inflacyjnego, z którym teraz wszyscy, na całym świecie, tak naprawdę walczymy. Pewnie ten impuls inflacyjny w Stanach Zjednoczonych jest mniejszy, bo mają własną ropę, własne zasoby żywnościowo, nie mają problemów z gazem. Ceny gazu ziemnego w USA są dużo niższe od tych z rynku europejskiego.

Generalnie: wojenny impuls inflacyjny w Europie jest wysoki i wszyscy się z nim mierzymy.

Teraz wszyscy spodziewamy się spowolnienia gospodarczego w Europie w najbliższym czasie. Po pierwsze dlatego, że mamy wspomniany kryzys energetyczny, a dodatkowo - walcząc z wysoką inflacją, częściowo podażową - bank centralny nie ma innych metod, jak podnoszenie stóp procentowych.

Doprowadza to do spowolnienia gospodarek i teraz właśnie będziemy mieli z tym do czynienia. To też jest oczywista konsekwencja prowadzonej polityki, z którą musimy się pogodzić.

Kiedy można się spodziewać momentu ograniczenia konsumpcji w Polsce?

- Już są dane, które to pokazują. Mówię o tak zwanych szybkich danych z przedsiębiorstw plus dane dotyczące inwestycji, dane z rynku nieruchomości, polskie i europejskie, a także amerykańskie - już pomału to spowolnienie pokazują.

Mamy przecież bardzo poważne spowolnienie akcji kredytowej w polskich bankach, więc u nas to już bardzo wyraźnie widać. Nastroje konsumenckie, nastroje przedsiębiorców, na przykład niemiecki wskaźnik inwestorów ZEW, są bardzo niskie, niższe od oczekiwanych.

Widać to w danych, może jeszcze nie w tych twardych, to znaczy z realnej gospodarki, bo one są zawsze opóźnione - pokazują sytuację sprzed kilku tygodni, a często miesięcy. Ale wskaźniki nastrojów oddają bardziej aktualny ogląd gospodarki.

Czyli jaki może być scenariusz dla polskiej gospodarki na najbliższe miesiące?

- Prognozy są w tej chwili dość zgodne. Jeszcze w tym roku będziemy mieli w miarę dobry wzrost gospodarczy, dlatego że mieliśmy bardzo szybki wzrost w pierwszym kwartale, napędzany zresztą w dużym stopniu wzrostem zapasów. Firmy robiły zapasy na wojnę, tak można to ująć.

Myśmy mieli wysoki wzrost na początku roku i to spowoduje, że w 2022 roku odczyt PKB będzie na poziomie 4,5-5 procent, ale już z kwartalnymi wzrostami bliskimi zeru.

W przyszłym roku spodziewam się wzrostu w granicach - powiedzmy - około 1 proc. - to może być 0,5 proc. lub nawet 1,5 proc. Można się spodziewać głębokiego spadku tempa wzrostu PKB przy jednoczesnym zmniejszeniu się inflacji. Szczyt inflacji będzie zależny od tego, kiedy zniesiemy tarcze. Gdyby nie obowiązujące tarcze, to ów szczyt byłby teraz w trzecim kwartale, lecz jeśli tarcze zniesiemy później, to może pojawi się - tak jak prognozuje NBP - na początku przyszłego roku.

Kryzys energetyczny i żywnościowy idą w parze

Generalnie musimy pogodzić się z tą prawdą, że gospodarka jest po okresie silnej stymulacji. Nawet gdyby nie było wojny - i tak byśmy ją gasili, bo musielibyśmy zbić inflację.

Pewnie ta polityka nie musiałaby być tak drastyczna, ponieważ inflacja nie byłaby taka wysoka. Ale podwyżki stóp z rekordowo niskich, utrzymanie luzowania ilościowego, wymuszenie zaciśnięcia fiskalnego powodowałyby to, że gospodarka by zwalniała.

Obok kryzysu energetycznego mamy do czynienia z kryzysem żywnościowym. Mówienie o tym, że było dobrze, a jest źle, niczego nie zmieni...

Aktualna sytuacja globalna jest wyjątkowa w skali dziesięcioleci. Ostatnie 30 lat byliśmy gospodarką, która się rozwijała bez przerwy; nie mieliśmy recesji. Teraz też jej nie będziemy mieli, przynajmniej żadne prognozy na razie o tym nie mówią.

Na pewno obecnie żyjemy w najtrudniejszym okresie od początku transformacji gospodarczej. Myślę, że po tych trudnych czasach nadal będziemy gospodarką szybko rozwijającą się i czerpiącą korzyści ze współpracy regionalnej, także z przyłączoną do europejskiego systemu gospodarczego i odbudowującą się po zwycięskiej wojnie Ukrainą.

