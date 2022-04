Zysk Alior Banku w I kw. wyniósł 169,2 mln zł, poniżej oczekiwań

Zysk netto grupy Alior Banku w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 169,2 mln zł z 108,1 mln zł rok wcześniej - podał bank w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się 28 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 236,1 mln zł.

Oczekiwania 8 biur maklerskich, co do zysku banku za pierwszy kwartał, wahały się od 203 mln zł do 294,6 mln zł.

Zyk netto w I kwartrale wzrósł 57 proc. rdr i 70 proc. kdk.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 862,4 mln zł i był 6 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 914 mln zł (w przedziale oczekiwań 852-983,3 mln zł). Wynik ten wzrósł 29 proc. rok do roku i 14 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 190,7 mln zł i był 4 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 198,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 191 mln zł do 201 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 7 proc. rdr i spadł 12 proc. w ujęciu kwartalnym.

Odpisy wyniosły w pierwszym kwartale 239,5 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 7 proc. odpisów na poziomie 256,3 mln zł w przedziale oczekiwań od 229,2 mln zł do 277 mln zł.

Koszty banku wyniosły w I kwartale 2022 roku 493 mln zł i były na poziomie oczekiwanym przez rynek (478,8 mln zł). Koszty wzrosły 18 proc. rdr i 26 proc. kdk.

