Alior Bank podał wyniki za III kwartał

Zysk Alior Banku, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł w trzecim kwartale tego roku 81,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej w tym samym okresie było to 142,6 mln zł - poinformował bank w środowym raporcie.

Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, w trzecim kwartale tego roku wypracował 892,7 mln zł przychodów i zakończył każdy z trzech miesięcy dodatnim wynikiem finansowym - podał bank.

Poinformował też, że liczba klientów indywidualnych wzrosła w trzecim kwartale tego roku o blisko 200 tys. w porównaniu do trzeciego kwartału rok temu.

Zanotowano też 6 proc. wzrost liczby nowych rachunków z kartą debetową oraz 4 proc. wzrost liczby klientów z systematycznymi wpływami.

"Stałe wzmacnianie relacji z klientem oraz rozbudowywanie portfolio produktów i usług banku przełożyło się na wzrosty kluczowych wolumenów. Na koniec kwartału Alior Bank wzmocnił swój udział w rynku kredytów hipotecznych, osiągając sprzedaż o wartości 0,96 mld zł, co oznacza wzrost o 45 proc. Kwartał do kwartału oraz 100 proc. wzrost rok do roku" - napisano w komunikacie.

"Konsekwentnie pracujemy na rzecz wysokiej jakości produktów i usług, dopasowanych do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów, dzięki temu możliwe jest budowanie partnerskich, długotrwałych relacji z naszymi klientami. Doceniają oni bank zarówno za ofertę produktową, jak i za rozwiązania technologiczne" - powiedziała, cytowana w komunikacie, Iwona Duda, wiceprezes Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

"Solidny wynik w trzecim kwartale jest również efektem konserwatywnego systemu zarządzania ryzykiem, który przyjęliśmy w drugim kwartale. Nowe kryteria mają zastosowanie do wszystkich segmentów produktów oferowanych przez Alior Bank. Wraz z rotacją dotychczasowego portfela kredytów, której horyzont nie jest odległy, nowy portfel kredytowy będzie miał coraz większy udział w portfelu ogółem kwartał do kwartału. To znacząco przełoży się na jakość naszych aktywów" - dodała.

Jak poinformował bank w komunikacie, w trzecim kwartale osiągnął on wzrosty kluczowych wolumenów. Aktywa na koniec września wyniosły 77,7 mld zł (wzrost o 1 proc. rok do roku), a wartość depozytów 65,9 mld zł (wzrost o 1,7 proc. rok do roku). Bank poprawił również liczbę klientów w poszczególnych segmentach.

Liczba klientów detalicznych w trzecim kwartale tego roku wyniosła 4,3 mln, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku o 4,9 proc. Bank urósł także w bazie klientów biznesowych, gdzie odnotował 9,4 proc. wzrost, dający wynik 235 tys. firm korzystających z usług banku.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,91 proc. akcji należy do Grupy PZU.