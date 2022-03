Zysk banków o ponad 200 proc. wyższy niż przed rokiem

W styczniu zysk banków sięgnął 1,66 mld zł – wynika z danych NBP. Przed rokiem zysk banków sięgał 515 mln zł, a więc zysk banków wzrósł o ponad 200 proc.

Jak podał Narodowy Bank Polski, wynik banków w styczniu 2022 r. osiągnął poziom ponad 1,66 mld zł. W stosunku do wyniku ze stycznia 2021 r., który wynosił 515 mln zł, oznacza to wzrost o ponad 200 proc.

Przychody odsetkowe banków, wg NBP, w styczniu 2022 r. wyniosły ponad 6,44 mld zł. Przed rokiem w styczniu było to nieco ponad 4,18 mld zł (wzrost o ponad 50 proc.). Z kolei koszty odsetkowe wyniosły 929 mln zł (przed rokiem było to 418 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 120 proc.).

Wpływy z opłat i prowizji w styczniu 2022 r. sięgnęły blisko 1,95 mld zł (w stosunku do niespełna 1,69 mld zł przed rokiem, wzrost o 15 proc.).

