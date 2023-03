Zysk Banku Pocztowego w 2022 roku był rekordowy i wyniósł 105 mln zł

Zysk Banku Pocztowego w 2022 roku wzrósł do 105 mln zł z 31 mln zł w 2021 roku i był to najwyższy wynk w historii banku - poinformował bank w komunikacie. Bank szacuje, że proces jego dokapitalizowania powinien zakończyć się najpóźniej w III kwartale 2023 roku.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Bank Pocztowy podał, że na zmianę wyniku finansowego istotnie wpłynął wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2022 r. wyniósł 410,3 mln zł, czyli wzrósł 100,4 proc. rdr.

Wzrost wyniku odsetkowego nastąpił m.in w efekcie wzrostu stóp procentowych w 2022 r., co przełożyło się na wzrost przychodów odsetkowych o 268,3 mln zł, a także kosztów odsetkowych o 62,7 mln zł.

Pozytywnie na wyniki banku wpływ miało także obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe, a także wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych.

"Tak dobre wyniki Banku Pocztowego to efekt wielu czynników - wysokiego poziomu stóp procentowych NBP, zakończonych przez nas z sukcesem działań służących przywróceniu stabilności finansowej banku w ramach Planu Naprawy, wypracowania mechanizmów przyczyniających się do poprawy w zakresie rentowności i kosztów, czy w końcu tak ważnego wzrostu efektywności naszej sieci sprzedaży" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes banku Jakub Słupiński.

"Kontynuacja Planu Naprawy i dokapitalizowanie banku, niezależnie od szybkiej obecnie akumulacji zysku przez bank, ma na celu trwałe podniesienie wskaźników powyżej wymogów regulacyjnych. Po dokapitalizowaniu i określeniu docelowej struktury właścicielskiej, przygotowanie nowej strategii biznesowej na kolejne lata da podstawę do dalszego rozwoju banku" - dodał.

W 2022 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) wzrósł do 30,66 proc. , a wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 52,2 proc.

W 2022 roku Bank Pocztowy uruchomił Planu Naprawy.

"Zarząd Banku Pocztowego szacuje, że proces dokapitalizowania banku powinien zakończyć się najpóźniej w III kwartale 2023 r., ale nie jest wykluczone, że uda się go zakończyć już w II kwartale" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że kwestia jego dokapiatalizowania jest istotna, bowiem od 1 stycznia 2023 r. w związku z zakończeniem obowiązywania większości przepisów przejściowych spadła wartość kapitału Tier1 i funduszy własnych banku.

"Należy jednak zwrócić uwagę, że przejściowe pogorszenie sytuacji kapitałowej banku na początku roku zostanie zniwelowane z chwilą zwiększenia kapitału podstawowego Tier1, co będzie efektem przeznaczenia całego wyniku finansowego za rok 2022 na zasilenie kapitału rezerwowego zgodnie z projektem uchwały o podziale zysku przygotowanym przez Zarząd Banku na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdzające sprawozdanie finansowe" - napisano w komunikacie.

We wrześniu 2022 roku PKO BP informował, że rozważa odkupienie od Poczty Polskiej pakietu 75 proc. minus 10 akcji Banku Pocztowego.

W 2022 r. Bank Pocztowy pozyskał 44,3 tys. nowych klientów detalicznych i na koniec grudnia 2022 r. z jego usług korzystało 748,4 tys. klientów detalicznych (indywidualnych) oraz około 28 tys. klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu mieszkalnictwa ok. 11,7 tys., 642 przedsiębiorstw oraz 14,8 tys. z segmentu mikroprzedsiębiorstw.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl