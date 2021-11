Zysk GPW w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 119,9 mln zł

W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa Kapitałowa GPW osiągnęła skonsolidowany zysk w wysokości 119,9 mln zł, czyli o 14,6 proc. (15,2 mln zł) więcej niż w tym samym okresie 2020 r. - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Jak podano, wzrost ten było skutkiem zwiększenia przychodów ze sprzedaży z poziomu 287,6 mln zł po trzech kwartałach 2020 r. do 300,1 mln zł w analogicznym okresie 2021 r.

"Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 134,0 mln zł (+1,2 mln zł, tzn. +0,9 proc. w stosunku do 9 miesięcy 2020 r.). Zysk EBITDA ukształtował się na poziomie 160,0 mln zł (-0,2 mln zł, tzn. -0,1 proc. w stosunku do 9 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r.) - wskazano w komunikacie.

Jak napisano we wtorkowym raporcie Grupy kapitałowej GPW w Warszawie, mimo wybuchu pandemii, Grupa była w stanie zapewnić płynne i efektywne działanie podstawowych funkcji i procesów.



"Rynki Grupy pozostały otwarte, świadczono usługi w środowisku znacznej zmienności rynkowej, co miało pozytywny wpływ na przychody ze sprzedaży Grupy oraz uzyskane wyniki" - podkreślono.



W ramach procedury zarządzania ryzykiem w Grupie, dokonano analizy potencjalnego negatywnego wpływu pandemii na sytuację ekonomiczną Giełdy i zidentyfikowano ryzyka takie jak: spadek przychodów Giełdy w przypadku długotrwałego spowolnienia gospodarczego i zniechęcenia inwestorów do rynku kapitałowego oraz materializacja ryzyka kredytowego w związku z zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez kontrahentów. W okresie 9 miesięcy 2021 r. ryzyka te nie zmaterializowały się.



"Wynik Grupy z działalności operacyjnej poprawił się w stosunku do wyniku za analogiczny okres 2020 r. głównie na skutek wzrostu przychodów ze sprzedaży, mających swoje źródło we wzroście obrotów instrumentami finansowymi na rynkach prowadzonych przez Giełdę. Przyczyn tych zmian należy upatrywać w relatywnie wysokiej zmienności na rynkach finansowych, skorelowanej z dużą aktywnością inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych" - poinformowano.



Dodano, że w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. Grupa nie skorzystała z programów pomocowych. Źródłami finansowania zewnętrznego, z którego Grupa korzystała na dzień 30 września 2021 r., są wyemitowane obligacje oraz leasing, co nie zmieniło się w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

