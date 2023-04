Zysk mBanku poniżej oczekiwań rynku

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2023 roku spadł do 142,8 mln zł z 512,3 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk mBanku okazał się poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 194,6 mln zł.

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 136 mln zł do 246 mln zł.

Bank informował wcześniej, że wynik netto, osiągnięty przez grupę w I kwartale 2023 r. był dodatni, a wpływ na wyniki miały koszty ryzyka prawnego, związanego z kredytami walutowymi w CHF, które wyniosły 808,5 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 2.092 mln zł i był 3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.025,7 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.982,4 - 2.100 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 38,9 proc. rdr i 6 proc. kdk.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 501,1 mln zł i był 2,9 proc. poniżej szacunków rynku, który spodziewał się 516,2 mln zł (oczekiwania wahały się od 508 mln zł do 536 mln zł). Wynik prowizyjny spadł 15,2 proc. rdr i wzrósł 7,1 proc. kdk.

Saldo rezerw, bez uwzględnienia rezerw na walutowe kredyty hipoteczne, wyniosło w pierwszym kwartale 2023 roku 238,2 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 15 proc. niższych odpisów na poziomie 207,5 mln zł (w przedziale od 190 mln zł do 223 mln zł). Rezerwy spadły 11 proc. w ujęciu rok do roku i wzrosły 27 proc. w porównaniu do IV kwartału 2022 roku.

Koszty ogółem wyniosły w I kwartale 854,9 mln zł, czyli były 5 proc. wyższe od oczekiwań (817,3 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i 36 proc. kdk.

