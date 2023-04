Zysk netto Energi przebił 1 mld zł. Na wyniki wpłynęły wysokie ceny prądu

Przychody ze sprzedaży Grupy Energa w 2022 r. wyniosły ponad 20,4 mld zł i były wyższe od osiągniętych w 2021 r. o 48 proc., tj. o ponad 6,6 mld zł - poinformowała spółka. Dodano, że wynik netto grupy w 2022 r. wyniósł ponad 1 mld zł w porównaniu do 937 mln zł w 2021 roku.

Przychody ze sprzedaży Grupy Energa wyniosły 20 mld 444 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w 2021 roku o 48 proc., tj. o 6 mld 653 mln zł.

Wynik netto grupy w 2022 roku wyniósł 1009 mln zł w porównaniu do 937 mln zł w 2021 roku. EBITDA grupy w 2022 roku wyniosła 2 mld 573 mln zł w porównaniu do 2 mld 449 mln zł w roku 2021.

Spółka wyjaśniła, że związane to było przede wszystkim z wysokimi cenami energii elektrycznej na rynku, a także korzystną wyceną pozycji sprzedażowych na energię elektryczną przez spółkę Energa Elektrownie Ostrołęka.

Przychody Grupy Energa ze sprzedaży wzrosły w 2022 r. o 48 proc. rdr, do ponad 20,4 mld zł

"W 2022 roku przychody ze sprzedaży Grupy Energa wyniosły 20 mld 444 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w 2021 roku o 48 proc., tj. o 6 mld 653 mln zł" - wynika z danych przedstawionych w piątek przez spółkę należącą do PKN Orlen. Dodano, że "wynik netto grupy w 2022 roku wyniósł 1009 mln zł w porównaniu do 937 mln zł w 2021 roku".

Poinformowano, że EBITDA grupy w 2022 roku "wyniosła 2 mld 573 mln zł w porównaniu do 2 mld 449 mln zł w roku 2021". Jak wskazano, "duży wzrost" - o 731 mln zł, do poziomu 843 mln zł - odnotowano w Linii Biznesowej Wytwarzanie. Spółka wyjaśniła w raporcie, że związane to było przede wszystkim z wysokimi cenami energii elektrycznej na rynku, a także korzystną wyceną pozycji sprzedażowych na energię elektryczną przez spółkę Energa Elektrownie Ostrołęka.

Całoroczna EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosła 2,1 mld zł

Grupa Energa przekazała, że całoroczna EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja wyniosła 2,1 mld zł (+3 proc. r/r), co jest równoważne 82 proc. skonsolidowanej EBITDA całej Grupy Energa. Linia Biznesowa Wytwarzanie wypracowała z kolei EBITDA na poziomie 0,8 mld zł (ponad siedmiokrotny wzrost r/r), co odpowiada za 33 proc. wyniku skonsolidowanego. Natomiast Linia Biznesowa Sprzedaż oraz Linia Biznesowa Pozostałe miały ujemny wpływ na wynik EBITDA grupy.

Zgodnie z informacją podaną przez Grupę Energa głównym czynnikiem wpływającym na poprawę przychodów r/r było zwiększenie przychodów w Liniach Biznesowych Sprzedaż oraz Wytwarzanie, co z kolei było efektem wyższych cen sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu, odzwierciedlających ich dynamiczny wzrost na rynku.

Dodano, że "łączne przychody Grupy Energa z Rynku Mocy w 2022 roku wyniosły 257 mln zł (63 mln zł w samym IV kwartale 2022 roku) wobec 237 mln zł w 2021 roku (60 mln zł w IV kwartale 2021 roku)".

Grupa Energa wyprodukowała w 2022 roku 4,5 TWh energii elektrycznej

Grupa Energa wyprodukowała w 2022 roku 4,5 TWh energii elektrycznej, a odnawialne źródła energii - farmy wiatrowe, fotowoltaika, elektrownie wodne - odpowiadały za 30 proc. tej produkcji. W tym czasie na inwestycje przeznaczono łącznie 3,3 mld zł, co oznacza wzrost o 55 proc. r/r.

"Mamy za sobą wymagający rok, który mimo wyzwań zakończyliśmy pomyślnie. Grupa Energa utrzymała swoją stabilną pozycję na polskim rynku energetycznym, budowaną w ramach Grupy Orlen" - zaznaczyła prezes Energi Zofia Paryła. Dodała, że spółka wzmacnia sektor OZE, a także rozwija niskoemisyjne moce niezbędne dla zbilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w przejściowym okresie transformacji

Strategiczne inwestycje Grupy Energa będą realizowane zgodnie z planem

"Dzięki solidnym wynikom finansowym, jakie osiągnęliśmy w 2022 roku, możemy mieć pewność, że strategiczne inwestycje, których budowy się podjęliśmy, będą realizowane zgodnie z planem" - podkreśliła Paryła.

Spółka odniosła się także do wpływu nadzwyczajnych regulacji na rynku energii na wyniki.

Energa przypomniała, że w 2022 r. zanotowano istotny wzrost cen energii elektrycznej w kontraktach SPOT oraz terminowych, wywołany w dużej mierze wzrostami cen paliw konwencjonalnych w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tej sytuacji regulator zdecydował o wprowadzeniu aktów prawnych mających na celu ochronę konsumentów.

"W efekcie zidentyfikowana została potencjalna strata z tytułu realizacji umów z odbiorcami z grup taryfowych G w roku 2023, w wysokości ok. 1,1 mld zł. Spowodowało to konieczność zawiązania rezerwy w Linii Biznesowej Sprzedaż, co przełożyło się bezpośrednio na obniżenie o tę kwotę wyniku EBITDA tej Linii, a w konsekwencji skonsolidowanego wyniku EBITDA całej Grupy Energa za 2022 rok" - poinformowała spółka.

W informacji prasowej wskazano również, że w ubiegłym roku Grupa Energa uporządkowała też "ostatnie kwestie" związane z projektem bloku węglowego w Ostrołęce.

"W zakończonej w 2021 roku aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2026 dwie planowane elektrownie gazowe Grupy Energa, bloki typu CCGT w Ostrołęce i Grudziądzu, zakontraktowały łącznie 1214 MW obowiązku mocowego w ramach 17-letnich umów" - podano. Wyjaśniono, że umożliwiło to wypowiedzenie w 2022 roku kontraktu mocowego dla projektu bloku węglowego bez naliczenia kar. "W kontekście rynku mocy sukcesem zakończyła się też aukcja na rok dostaw 2027 - magazyn energii przy FW Bystra uzyskał 7-letni kontrakt mocowy na 3,79 MW" - dodała Energa.

