Zysk netto grupy PZU za 2019 r. wyniósł ok. 3,3 mld zł (aktualizacja)

Zysk netto grupy PZU za 2019 r. wyniósł 3 mld 295 mln zł - poinformowała w czwartek spółka. Grupa za ub.r. osiągnęła 24,2 mld zł ze sprzedaży ubezpieczeń, zwrot na kapitale wyniósł 21,2 proc. W 2019 roku grupa PZU osiągnęła najlepsze wyniki w swojej giełdowej historii - dodano.

"Zysk netto wyniósł 3 295 mln zł, sprzedaż - 24,2 mld zł, a zwrot na kapitale - 21,2 proc., prawie dwukrotnie przekraczając średnią europejską dla firm ubezpieczeniowych" - poinformowała spółka w komunikacie.

Firma przekazała, że poziom zaangażowania pracowników PZU wzrósł w stosunku do 2018 roku o 11 punktów procentowych. "Przekracza o kilka punktów nie tylko średnią dla firm ubezpieczeniowych, ale i wszystkich firm w Polsce" - poinformowano.

Jak dodano, "najwyższy zysk netto, najwyższa sprzedaż, największe zaangażowanie pracowników - w 2019 roku grupa PZU osiągnęła najlepsze wyniki w swojej giełdowej historii".

Spółka podała, że 2019 r. był trzecim rokiem z rzędu, w którym zwiększył się zysk skonsolidowany przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w przeliczeniu na akcję. Wzrósł o 14 proc. w stosunku do 2017 roku, a dywidenda dwukrotnie - do 2,80 zł na akcję.

"Najlepsze w naszej giełdowej historii zyski i rekordowa sprzedaż świadczą nie tylko o skutecznym wcielaniu w życie ambitnej strategii +Nowe PZU - więcej niż ubezpieczenia+ i innowacyjnych projektów, ale również o tym, że Grupa PZU stała się w ostatnich latach miejscem, w którym pracownicy chcą pracować i pracują z pełnym zaangażowaniem, osiągając spektakularne sukcesy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.

Podkreślił, że grupa odnosi sukcesy mimo trudnej sytuacji rynkowej: presji cenowej i obciążeń regulacyjnych.

Spółka poinformowała, że wartość składki pozyskanej we współpracy z należącymi do grupy PZU bankami wyniosła na koniec 2019 rok 0,89 mld zł. To ponad dwa i pół razy więcej niż rok wcześniej, osiągając poziom bliski prognozowanemu dopiero na 2020 rok. Redukcja kosztów w wyniku współpracy z bankami wyniosła 123 mln zł i przekroczyła cel strategiczny w wysokości 100 mln zł zaplanowany na 2020 rok.

W komunikacie przekazano, że o 47 proc. rok do roku wzrosły przychody PZU Zdrowie. Podwojona została także liczby placówek własnych PZU Zdrowie - do 130.

W samym czwartym kwartale 2019 r. spółka uzyskała zysk netto w wysokości 935 mln zł, a zwrot na kapitale osiągnął 23,7 proc. "Dynamika wzrostu sprzedaży w tym kwartale była najwyższa w ciągu całego roku. Wzrost składki z indywidualnych ubezpieczeń na życie sięgnął w czwartym kwartale 37 proc. w ujęciu rok do roku, a sprzedaż ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - 30 proc." - napisano.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Wartość jej skonsolidowanych aktywów przekroczyła w 2019 roku 343 mld zł. Ma 22 mln klientów w pięciu krajach.