Zysk netto sektora bankowego wzrósł rdr o 54,7 proc.

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-listopad 2021 roku wyniósł 12,18 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 54,7 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym listopadzie 2021 roku zysk netto wyniósł 1,6 mld zł, podczas gdy rok temu zysk wyniósł 1,2 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do listopada 2021 roku wyniosły 62,94 mld zł, co oznacza wzrost o 2,16 proc. rok do roku. W listopadzie 2021 roku przychody wyniosły 6,1 mld zł co oznacza wzrost o 9,2 proc. rdr.

Koszty administracyjne były na poziomie 31,89 mld zł, o 0,47 proc. więcej iż przed rokiem. Koszty te w listopadzie wyniosły 2,87 mld zł, czyli wzrosły 8,5 proc. rdr.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 6,03 mld zł, spadając rdr o ok. 44,23 proc. W listopadzie odpisy wyniosły 440 mln zł, spadając 47,7 proc. rdr.

Poniżej wyniki sektora bankowego według danych NBP (w mln zł).

I-XI 2021 I-XI 2020 zmiana Przychody odsetkowe 45 119 52 202 -13,57% Koszty odsetkowe 3 740 9 147 -59,11% Przychody z tytułu opłat i prowizji 19 961 17 504 14,04% Koszty z tytułu opłat i prowizji 4 429 4 145 6,85% Koszty administracyjne 31 885 31 736 0,47% Odpisy 6 027 10 807 -44,23% Zysk netto 12 179 7 872 54,71%

