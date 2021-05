Zysk PKO BP w I kw. 2021 r. wyniósł 1 177 mln zł

Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w pierwszym kwartale 2021 roku wyniósł 1 177 mln zł i był wyższy o 674 mln zł niż w analogicznym okresie 2020 roku - poinformował w piątek bank w raporcie.

W raporcie przekazano, że wzrost zysku netto był determinowany m.in. przez spadek o 133 mln zł kosztów działania, w tym o 78 mln zł kosztów regulacyjnych,

W I kw. br. suma aktywów osiągnęła poziom ponad 384 mld zł, co oznacza wzrost o 20 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz wzrost o 7 mld zł w stosunku do poziomu aktywów na koniec 2020 roku.

