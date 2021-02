Zysk PKO BP w IV kwartale 2020 r. wyniósł 627 mln zł

Zysk Grupy Kapitałowej PKO BP za IV kwartał 2020 r. wyniósł 627 mln zł wobec 723 mln zł w tym samym okresie 2019 r. - poinformował bank. Jak dodano, PKO BP szacuje wpływ przewalutowania kredytów walutowych według propozycji KNF na ok. 6,1-6,7 mld zł.

"Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w IV kwartale 2020 r. (za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 r) wyniósł 627 mln zł" - poinformowano w informacji o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za IV kwartał 2020 roku i 2020 rok.

Jak podano, w 2020 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 mld 645 mln zł, co oznacza spadek o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r.

W informacji napisano, że Grupa Kapitałowa wstępnie oszacowała wpływ na kapitały własne konwersji na zł (na warunkach zgodnych z propozycją Przewodniczącego KNF) całego portfela kredytów hipotecznych denominowanych i indeksowanych w walutach obcych.



"Wyniósłby on według stanu na 31 grudnia 2020 roku około 6,1 - 6,7 miliarda zł, w tym 4,9-5,5 miliarda zł dla portfela ekspozycji czynnych, wobec nadwyżki funduszy własnych ponad obowiązujące minima regulacyjne w kwocie: 18,6 miliardów zł w odniesieniu do łącznego współczynnika wypłacalności oraz 20,5 miliardów zł w odniesieniu do współczynnika kapitału Tier 1"- czytamy.

Jak dodano, wpływ oszacowano przy zastosowaniu średnich kursów NBP z 31 grudnia 2020 r.

Jak podano, na 31 grudnia 2020 r. przeciw bankowi toczyły się 5 tys. 372 postępowania sądowe (na 31 grudnia 2019 roku: 1 tys. 645) dotyczące kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o "wartości przedmiotu sporu 1 404 miliony zł (na 31 grudnia 2019 roku: 392 miliony zł), w tym jedno postępowanie grupowe, w którym liczba umów kredytowych wynosi 72".

Bank poinformował, że chodzi przede wszystkim roszczenia dot. stwierdzenia nieważności całości lub części umowy, albo o "zapłatę z tytułu zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z abuzywnym charakterem klauzul walutowych".

"Żadna z klauzul stosowanych przez Bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych. Na liczbę pozwów wnoszonych przez klientów przeciwko Bankowi istotny wpływ ma intensywna kampania reklamowa kancelarii prawnych, która zachęca kredytobiorców do zlecania im -za wynagrodzeniem - usług prowadzenia spraw przeciwko bankom" - czytamy w informacji banku.