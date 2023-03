Zysk sektora bankowego wzrósł w styczniu o prawie 86 proc.

Zysk netto sektora bankowego w styczniu 2023 roku wyniósł 3,11 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 85,9 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Całkowite przychody operacyjne netto w styczniu 2023 roku wyniosły 10,3 mld zł, co oznacza wzrost o ok. 35,2 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 5,05 mld zł, o 11,7 proc. wyższe niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 684 mln zł, rosnąc rdr o 108,5 proc.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl