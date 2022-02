Zyska: dotacje do magazynów energii w "Moim prądzie" 4.0 mogą trafić tylko do net billingowców

Skłaniamy się, by w czwartej odsłonie programu "Mój prąd" zapisać, by z dotacji do zakupu domowego magazynu energii mogli skorzystać ci, którzy przejdą do nowego systemu rozliczeń prosumentów, net billingu - poinformował we wtorek wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Przedstawiciel resortu klimatu i środowiska informował o możliwych zmianach w programie promocji fotowoltaiki "Mój prąd" podczas wspólnego posiedzenia senackich komisji środowiska oraz gospodarki.

"Chcielibyśmy, aby ci, którzy mają obecnie tylko instalacje (PV - PAP) też mogli skorzystać ze środków dofinansowania na zakup domowego magazynu energii. Ale niecelowe jest, aby ktoś, kto rozlicza się w systemie opustów kupował domowy magazyn energii. Będzie to de facto wydatek nieracjonalny, nieefektywny ekonomicznie. Więc wydaje się, do tego się skłaniamy, aby w programie (Mój prąd 4.0 - PAP) zapisać postanowienie - on nie jest jeszcze gotowy do ogłoszenia - (...), że będzie można skorzystać z dotacji na domowy magazyn energii pod warunkiem przejścia do nowego systemu rozliczeń, czyli systemu net billingu" - powiedział Zyska.

Wiceminister przypomniał, że prosumenci rozliczający się za pomocą opustów korzystają już teraz z wirtualnego magazynu energii jakim jest sieć. Mogą oni odebrać energię w każdym momencie nie ponosząc z tego tytułu kosztów. Dziś prosumenci produkujący energię w instalacjach do 10 kWp rozliczają się w stosunku 1 do 0,8. Za jedną jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8. Przy większych instalacjach ten stosunek wynosi 1 do 0,7. To system net meteringu wykorzystujący mechanizm opustów.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, ci którzy do 31 marca 2022 r. staną się prosumentami lub prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego będą rozliczani na starych zasadach w systemie opustów, jeszcze przez 15 lat. Po tej dacie prosumenci wejdą do nowego systemu. Polega on na tym, że prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim, służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

W trakcie posiedzenia komisji senator Jerzy Chróścikowski (PiS) apelował do przedstawiciela resortu klimatu i środowiska, aby dopłatami do magazynów energii objęci zostali także ci prosumenci, którzy obecnie mają instalacje fotowoltaiczne. "Weźmiemy pod uwagę sugestie pana senatora" - odpowiedział Zyska.

Wiceminister dodał, że czwarta edycja programu "Mój prąd" miałaby ruszyć na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ministerstwa budżet ma wynieść 1 mld zł, a wysokość dotacji ma zależeć od skali inwestycji, np. od tego czy oprócz paneli fotowoltaicznych zdecydujemy się także na montaż magazynu energii, ładowarki do samochodu elektrycznego, systemu zarządzania energią.

